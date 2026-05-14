Garlasco, Alberto Stasi versa "circa 350 euro" al mese alla famiglia di Chiara Poggi come risarcimento

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Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, verserebbe tra i 300 e i 400 euro al mese alla famiglia Poggi come risarcimento, dopo una prima somma iniziale di 150-200mila euro e in attesa “di una specie di saldo finale”. La cifra è stata indicata dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia della vittima.

Le querele della famiglia Poggi e l’accusa sul risarcimento di Stasi

Gian Luigi Tizzoni, legale che assiste la famiglia Poggi, ha parlato con i cronisti fuori dal Palazzo di giustizia di Milano nella mattinata di giovedì 14 maggio.

L’avvocato, come riportato da Lapresse, ha spiegato i motivi per cui la famiglia della 26enne uccisa a Garlasco abbia deciso di sporgere decine di querele, che hanno già portato all’apertura di un’inchiesta per diffamazione e stalking della Procura di Milano.

Tizzoni ha commentato le voci secondo cui la famiglia Poggi non vorrebbe la revisione della condanna per Alberto Stasi per non dover restituire le “somme” del risarcimento. Secondo l’avvocato, pensare che la parte “economica” sia “anche solo un remoto pensiero” di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi per attaccare la famiglia di una ragazza uccisa è “svilente”.

“La famiglia Poggi non usa quei soldi per vivere e va avanti serenamente con le proprie disponibilità”, ha detto ancora il legale, secondo cui per la famiglia della vittima del delitto di Garlasco i risarcimenti non sono mai stati “prioritari” perché lo era solo “l’accertamento della verità sulla morte della figlia e l’hanno già ottenuta”.

I risarcimenti a oggi versati da Alberto Stasi, ha chiarito ancora Tizzoni, ammontano a circa “350-400mila euro” e si trovano su un “conto dedicato”.

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A quanto ammonta il risarcimento di Stasi alla famiglia Poggi

Tizzoni aveva già parlato del risarcimento, quantificato in circa 700mila euro in seguito a un accordo transattivo, nel corso di un’intervista concessa a Open.

Le parole dell’avvocato della famiglia Poggi: “Questi 700mila euro non glieli hanno nemmeno dati subito. È stata data una cifra iniziale dalla madre di Stasi, intorno ai 150-200 mila euro, la restante parte è stato stabilito che dovesse essere data in rate e poi che ci fosse una specie di saldo finale”.

Tizzoni aveva aggiunto: “A oggi siamo arrivati sui 350-400 mila euro presi dalla famiglia Poggi“. Di questa cifra, però, “circa il 15-20% dei soldi incassati, è andata per pagare il sottoscritto, gli altri avvocati, le consulenze tecniche e così via”.

Ancora Tizzoni: “Avranno messo da parte 200mila euro. Il signor Poggi da sempre ha un conto dedicato, dove ogni mese vengono accreditati questi circa 350-400 euro del lavoro di Stasi, e lui quella cifra non l’ha mai toccata, ce l’ha lì”.

In un altro passaggio dell’intervista, l’avvocato aveva detto: “Dei circa 300 euro al mese che ricevono da Stasi oggi, le garantisco che i Poggi farebbero a meno. Non vivono certo di quelli”.

Tizzoni: “Contro i Poggi mercato della diffamazione”

Tornando a quanto dichiarato da Gian Luigi Tizzoni ai cronisti presenti all’esterno del Palazzo di Giustizia di Milano, l’avvocato ha affermato che dietro le campagne sui social network che hanno coinvolto la famiglia di Chiara Poggi “c’è un parallelo mercato economico libero nel quale non ci sono regole” fondato sulla “diffamazione” e argomentazioni “inesistenti”.

Tra i commenti e i contenuti ritenuti maggiormente odiosi, ha aggiunto il legale, “c’è chi ha sostenuto che Chiara Poggi fosse incinta magari del fratello. Cose che faccio fatica a raccontarvi, ma che comunque ci sono”.

Secondo Tizzoni si tratta di un mercato con “numeri importanti” dove all’interno di “programmi senza filtro” vengono “trasmesse pubblicità credo costose”.

La frecciata di Tizzoni a Nordio

L’avvocato Tizzoni ha anche commentato le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che mercoledì aveva definito “paradossale” un processo in cui “una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata”.

Il legale della famiglia Poggi ha replicato dicendo che il Guardasigilli “forse non conosce” il processo di Garlasco. L’assoluzione di Stasi, ha ricordato Tizzoni ai giornalisti che glielo chiedevano, si è fondata “in primo grado” anche su una “testimonianza fondamentale che poi è risultata falsa. Quindi chiederei al ministro: è corretto che una sentenza si regga su una falsa testimonianza?”.

Ancora Tizzoni: “C’è di peggio: in primo grado era stata disposta una perizia sulla ‘camminata’ di Stasi che era stata fatta in modo incompleto. Infine mi chiedo: siamo qui nel 2026 a parlare del Dna sulle unghie, dna che è stato analizzato perché noi della parte civile abbiamo chiesto alla Cassazione nel 2013 di disporre un nuovo processo d’appello in cui venisse analizzato. I giudici del 2009 e del 2011 ci avevano rifiutato questa richiesta”.

Il legale della famiglia Poggi ha dichiarato ancora: “Il ministro non ha colto nel segno, soprattutto dove non sa o forse non conosce il dato che il processo dell’appello bis nel 2014 non è stata una rilettura da parte dei giudici degli stessi elementi ma un’integrazione e un rifacimento del processo con tre nuove perizie e l’audizione di parecchi testimoni”.