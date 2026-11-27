Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Garlasco, il Garante privacy ha ammonito Albina Perri, direttrice di Giallo, per aver diffuso sulla sua pagina Facebook personale il numero di cellulare di Marco Poggi, fratello di Chiara, oscurato male in un documento del 2007. Il dato è rimasto leggibile per circa 14 ore: nessuna multa, trattandosi di violazione minore. Lei su Facebook: “Ha fatto bene”.

Garlasco, il caso del numero di Marco Poggi

La copertura del numero non era sufficiente, così il cellulare è rimasto leggibile per una notte intera e sono arrivate chiamate che nessuno aveva chiesto. Per questo il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito Albina Perri, giornalista e direttrice del settimanale Giallo. Sulla sua pagina Facebook personale aveva pubblicato per errore il numero di telefono di Marco Poggi, fratello di Chiara, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Il provvedimento è del 20 ottobre ed è stato reso noto con la newsletter dell’Autorità del 27 novembre. Tutto parte la sera del 22 settembre 2025: alle 22:52, sulla pagina “Albina Perri direttore di Giallo”, compare un post con un atto del 2007. Il numero di cellulare di Marco Poggi era stato coperto, ma non abbastanza: le cifre si potevano ancora leggere.

ANSA

Il dato è diventato del tutto invisibile solo verso le 13 del giorno dopo, quindi circa 14 ore più tardi. In quel tempo il fratello della vittima ha ricevuto telefonate e messaggi da sconosciuti, contatti che ha definito “francamente inaccettabili”. Prima ha scritto alla giornalista e all’ufficio privacy dell’editore. Poi, il 23 ottobre 2025, ha presentato un reclamo formale all’Autorità.

La spiegazione di Albina Perri

Durante l’istruttoria Perri ha parlato di “un mero errore materiale”, commesso mentre oscurava un atto di interesse giornalistico. Ha detto anche di credere che quell’utenza, vecchia di quasi vent’anni, non fosse più attiva, ma si sbagliava. Ha poi ricordato che il numero era rimasto visibile poco e soprattutto di notte.

Per Perri il Garante non ha previsto una multa, classificando l’episodio come violazione minore. Ciò è dovuto al fatto che si è trattato di un errore umano, non voluto, e che è stato diffuso solo il numero. Inoltre, il dato è stato rimosso in tempi relativamente brevi, e la giornalista non aveva precedenti specifici.

In questi casi il regolamento europeo permette di sostituire la sanzione in denaro con un ammonimento, che resterà annotato nel registro interno dell’Autorità. Nessun provvedimento invece contro l’editore, in quanto il profilo social in questione è gestito soltanto da Perri, che non concorda con esso i contenuti pubblicati.

Il mea culpa su Facebook

Perri non ha contestato la decisione e sui social ha ammesso lo sbaglio: “Certo che il Garante della privacy mi ha tirato le orecchie, è vero, e ha fatto bene”. Racconta di aver usato “una pecetta nera che però non copriva del tutto il numero” e di aver corretto il post appena se n’è accorta.

Poi la frecciata: “C’era qualcuno, però, stranamente pronto a fare lo screenshot perché l’ho lasciato veramente poco tempo e mi ha segnalato”. Infine assicura di stare ormai “molto attenta quando pubblico documenti a oscurare bene i numeri” e chiude così: “Il Garante ha capito la mia buona fede, comunque. Infatti mi ha solo ammonita. Per le cose gravi chiede un sacco di soldi”.