Garlasco, Alessandro De Giuseppe de Le Iene a processo per diffamazione contro il legale della famiglia Poggi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe è stato rinviato a giudizio per diffamazione nell’ambito del caso Garlasco. La decisione è stata presa dalla pm della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Sara Ombra. De Giuseppe è accusato di diffamazione aggravata nei confronti dell’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi.

Garlasco, Alessandro De Giuseppe accusato di diffamazione

Nel mirino del tribunale sono finiti alcuni servizi trasmessi dalla trasmissione di Italia 1 a maggio e aprile 2025. Nei servizi, secondo le querele, Alessandro De Giuseppe avrebbe presentato Tizzoni come “l’uomo che ha sempre puntato il dito contro Stasi” usando “toni allusivi e insinuanti” che avrebbero ingenerato nello spettatore televisivo il sospetto che Tizzoni abbia messo a disposizione di Andrea Sempio alcuni atti riservati.

La prima udienza è stata fissata per il 20 novembre.

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Le accuse mosse a De Giuseppe dall’avvocato Tizzoni

Nelle tre querele Gian Luigi Tizzoni, finito al centro di più puntate della trasmissione Mediaset, contesta appunto le frasi “allusive e denigratorie” pronunciate da Alessandro De Giuseppe e precisa di non aver mai avuto accesso riservato al fascicolo, nonostante alcuni articoli di stampa abbiano sostenuto il contrario.

Respinge inoltre i toni “faziosi e strumentali” e quella che definisce una ricostruzione “complottistica”, portata avanti, a suo dire, senza adeguate verifiche e con l’obiettivo di attribuire a Tizzoni una responsabilità per favoreggiamento.

Una rappresentazione che, secondo il legale, sarebbe stata smentita anche dalla madre di Sempio in televisione e dall’ex difensore Massimo Lovati. Il danno, conclude, sarebbe stato ulteriormente amplificato dall’odio sui social.

La difesa dell’inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe

De Giuseppe, che ha scelto di rinunciare all’interrogatorio e di presentare una memoria difensiva, sostiene invece che quanto riportato rispecchi “oggettivamente, senza forzature né mistificazioni” gli elementi emersi nel corso dell’attività d’inchiesta.

Secondo il giornalista, inoltre, le dichiarazioni della madre dell’indagato non sarebbero state presentate come “verità assolute”, ma riportate utilizzando toni dubitativi. Il confronto tra le due ricostruzioni è ora destinato a spostarsi nelle aule di tribunale, dove De Giuseppe dovrà rispondere dell’accusa di diffamazione aggravata.

Nel 2025 l’inviato delle Iene è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Milano per diffamazione nei confronti di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi uccisa a Garlasco.