Garlasco, allusioni di Milo Infante sulle indagini del 2007: "C'è chi nasconde la verità invece di star zitto"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante è tornato ad attaccare le indagini del 2007, preambolo della condanna definitiva ad Alberto Stasi nel 2015 per il delitto di Garlasco. Il conduttore di Ore 11, durante la puntata di lunedì 19 ottobre, ha annunciato che nell’altro programma che lo vede protagonista sulle reti Mediaset, ossia Verità Nascoste, manderà in onda “testimonianze del passato” che dimostrerebbero come “ancora oggi c’è qualcuno che va contro la difesa di Alberto Stasi” invece di “stare zitto e uscire di scena dignitosamente là dove ha vergognosamente fallito”, riferendosi alle indagini del 2007. Infante è rimasto vago, senza fare nomi: la puntata di Verità Nascoste sarà trasmessa martedì 20 ottobre.

L’allusione di Milo Infante e le critiche alle indagini del 2007 sul delitto di Garlasco

Milo Infante, durante l’approfondimento dedicato al delitto di Garlasco, si è lasciato ad andare a una sorta di anticipazione/allusione.

Martedì 20 ottobre, a Verità Nascoste, “vi racconteremo un’altra verità nascosta, che qualcuno ancora oggi cerca di negare. Non so se possiamo dire qualcosa, lo scoprirete martedì sera: però ci sono testimonianze che abbiamo ripreso dal passato, che portano a raccontare una verità diversa rispetto a quella che è stata raccontata. Ma che qualcuno, a distanza di anni, sta cercando ancora di nascondere. Però, purtroppo, quando una verità viene svelata, c’è sempre una prova che qualcuno ha cercato di nascondere e che è emersa insieme alla verità”.

E ancora: “Vi dimostreremo che ancora oggi c’è qualcuno che tra i non ricordo e i sono sicuro va contro la difesa di Alberto Stasi, anche quando potrebbe stare zitto e uscire di scena dignitosamente là dove ha vergognosamente fallito tanti anni fa. Perché ricordiamoci che, questo lo dicono tutte le sentenze, persino quella della Cassazione che conferma la condanna all’appello bis di Alberto Stasi, con buona pace di tutti, le indagini sono state fatte in maniera vergognosa. Una grande vergogna”.

A chi si riferisce Infante?

Infante non ha chiarito a chi si riferisse. Il passaggio sui non ricordo potrebbe portare a due persone che si occuparono attivamente delle indagini nel 2007: Gennaro Cassese e Luciano Garofano.

Il conduttore però ha dato un indizio, parlando di un personaggio che starebbe andando contro la difesa di Alberto Stasi: tra Cassese e Garofano, il secondo è quello con cui sia l’avvocato Antonio De Rensis sia l’avvocata Giada Bocellari, entrambi legali di Alberto Stasi, hanno avuto i maggiori scontri, soprattutto nell’ultimo mese.

Il passaggio sul luminol e il tappetino

Nella sua critica alle indagini del 2007, Infante ha poi posto all’attenzione degli ospiti in studio un’altra critica alle indagini di 19 anni fa: “Secondo voi, a rigor di logica, al piano superiore è stato fatto il luminol? E’ stato fatto il luminol del piano di sopra? Non l’hanno fatto. E almeno in cucina ci sono tracce di sangue. Ma non l’hanno cercate nel tappetino?”

Quindi, l’affondo: “Il tappetino arrotolato: ma chi è il genio che arrotola il tappetino e poi cerca il sangue sotto e non sul tappetino. Lo stesso scienziato che magari è andato a fare la prova del luminol in un garage con una finestra che comunque era mascherata ma che dava il 60% di possibilità di avere la luminescenza? Forse ci sarà una revisione che porterà a riesaminare quella che è la pistola fumante del 2014, cioè la perizia Testi, che molti citano, pochi hanno letto e qualcuno non l’ha nemmeno capita”.