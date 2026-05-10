Garlasco, altro bigliettino di Andrea Sempio con "appunti sul delitto" che aveva buttato: "Da cucina a sala"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Viene reso noto un ulteriore elemento relativo al delitto di Garlasco, che ha visto la morte di Chiara Poggi: Andrea Sempio scrisse un bigliettino con alcuni appunti che, secondo gli investigatori, potrebbero essere collegati al giorno dell’omicidio. Sempio, che quel giorno del febbraio 2025 era pedinato dai carabinieri, fermò l’auto per gettare il foglietto, successivamente recuperato dagli investigatori. Il contenuto viene ora reso pubblico.

Andrea Sempio e l’intercettazione in auto

Era il pomeriggio del 26 febbraio 2025 e Andrea Sempio parlava tra sé nella sua Panda. La cimice installata nell’abitacolo registrò il monologo, pronunciato poco dopo una telefonata con cui i carabinieri del comando di Voghera lo avevano invitato a presentarsi nei loro uffici il giorno successivo.

“Porca putta*a, ancora con ‘sta storia… porca tro*a… che caz*o hanno… un’altra volta… quindi cosa mi devo aspettare?”, mormorò.

ANSA

Le parole vennero registrate mentre Sempio si dirigeva verso casa, avendo da poco smontato dal turno al centro commerciale di Montebello della Battaglia, dove lavorava come commesso nel negozio di telefonia.

In quel momento i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano lo stavano pedinando. Secondo la ricostruzione, Sempio entrò e uscì dall’abitazione per gettare alcuni sacchi nei bidoni dell’indifferenziata. Successivamente riprese l’auto e tornò verso il centro commerciale, fermandosi nei pressi dell’isola ecologica.

Gli appunti di Andrea Sempio

Proprio lì gli investigatori recuperarono un foglietto di carta con alcune parole annotate da Andrea Sempio: “Da cucina a sala. Vicino televisione. Colpi da M. Campanello. Cell. Finestra da fuori. Tv ripete assassino”.

Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere

Il biglietto è tra le carte che le pm Giuliana Rizza, Valentina De Stefano e l’aggiunto Stefano Civardi hanno esibito il 6 maggio in merito al delitto di Garlasco. Sempio era stato convocato in Procura per essere interrogato. L’ipotesi è che abbia ucciso a martellate Chiara Poggi con “crudeltà” e “per motivi abietti riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale“.

Nella giornata in cui i pm hanno passato in rassegna tutte le loro contestazioni, dal dna sulle unghie di Chiara all’impronta 33, fino al famoso scontrino di Vigevano, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Intanto Corriere della Sera e La Stampa scrivono che l’ex capitano dei carabinieri Cassese è indagato per “false informazioni al pm”.