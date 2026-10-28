Garlasco, ammissione di Simone Grassi ex legale di Andrea Sempio: "Mia esperienza nel penale rasenta lo zero"

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La trasmissione Verità Nascoste di Mediaset ha intervistato uno dei primi avvocati che hanno assistito Andrea Sempio, nel caso di Garlasco, Simone Grassi. Il legale ha dichiarato di non aver lavorato molto al caso, anche perché la sua esperienza in campo penale era ai tempi molto limitata. Sarebbe stato l’avvocato Lovati, storico legale di Sempio solo recentemente sollevato dal suo incarico, a occuparsi dei dettagli del caso.

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L’avvocato di Sempio “senza esperienza nel penale”

Gli inviati della trasmissione Verità Nascoste di Mediaset hanno raggiunto Simone Grassi, uno degli avvocati di Andrea Sempio ai tempi della prima indagine su di lui.

Tra le varie dichiarazioni rilasciate dal legale, anche una in cui ammette di non avere particolare esperienza in ambito penale, nonostante il suo incarico.

ANSA

“Ho visto le carte e ho detto ‘questo è un caso di omicidio, è una cosa più grande di me e di quella che è la mia esperienza nel penale, che rasenta quasi lo zero'”, ha spiegato.

Come i Sempio sono arrivati da Grassi

L’avvocato ha anche spiegato il motivo per cui la famiglia Sempio ha contattato il suo studio ai tempi della prima indagine.

“Mi telefona il collega Soldani e dice ‘Guarda che abbiamo una cosa piuttosto grossa in studio, te ne parlerò'” ricorda il legale.

“Sempio arriva da noi tra dicembre e i primi di gennaio, perché era molto amico dell’avvocato, allora non ancora tale, Angela Taccia” ha poi spiegato.

Il ruolo di Grassi nel caso

L’avvocato ha poi spiegato più volte di non essere stato particolarmente coinvolto nel caso, anche vista la sua già citata mancanza di esperienza.

“Io non c’ero al primo incontro. Diciamo che non sono una di quelle persone che finirà la sua esistenza in studio, lavorando. Appena posso preferisco dedicare il mio tempo libero alla mia famiglia e ai miei interessi” ha spiegato.

Il legale ha anche ipotizzato che Sempio abbia chiamato il suo studio perché spaventato dalla presenza dei giornalisti sotto casa.