Garlasco, Andrea Sempio a Chi l'ha visto dice che lo scontrino è suo e l'avvocato spiega che "non è una prova"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Andrea Sempio torna in TV con un’intervista esclusiva rilasciata a Chi l’ha visto. Dopo l’indiscrezione secondo cui un testimone avrebbe smentito il suo alibi, l’indagato nell’ambito del delitto di Garlasco ha confermato che lo scontrino sarebbe suo. “Sarebbe stata una cosa migliore se avesse destato sospetti all’epoca”, ha notato Sempio.

Garlasco, Andrea Sempio torna in TV

Dopo la diffusione della notizia secondo la quale un testimone avrebbe smentito l’alibi dello scontrino di Andrea Sempio, nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 22 ottobre si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Tra le interviste proposte ci sarà anche quella rilasciata proprio da Sempio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007.

Sempio ha voluto dire la sua in merito al tanto dibattuto scontrino del parcheggio di Vigevano, che riporta la data della mattina dell’omicidio.

L’indagato ha assicurato che lo scontrino è suo e che l’aveva preso lui, senza ombra di dubbio.

“Sarebbe stata una cosa migliore se avesse destato sospetti all’epoca”, ha riflettuto Sempio ai microfoni di Chi l’ha visto.

In questo modo, le autorità avrebbero potuto “ricercare nelle telecamere della piazza di Vigevano se effettivamente c’era una ripresa di me quella mattina”.

L’intervista di Sempio a Chi l’ha visto

Nell’estratto dell’intervista ad Andrea Sempio che andrà in onda a Chi l’ha visto, l’indagato ha inoltre aggiunto che lo scontrino gli venne chiesto a un anno dall’omicidio, quando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di Vigevano non erano più disponibili.

“Forse sarebbe stato meglio per me se avesse destato più interesse in quel momento”, ha affermato Sempio. “A parte che lo scontrino me lo hanno chiesto un anno dopo e di video non ce ne erano più”.

La posizione dell’indagato, al momento, non è tra le più favorevoli: come ha notato l’avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, “fornire una documentazione falsa è una prova molto grave a carico”.

L’avvocato dell’indagato: lo scontrino “non è una prova”

L’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha comunque ricordato che lo scontrino, “quandanche fosse un alibi, è un mero indizio e non una prova”.

Inoltre, nel momento in cui venne consegnato, Sempio non rientrava tra gli indagati per il caso Garlasco: non poteva dunque essere definito un alibi.

I legali di Sempio, Cataliotti e Taccia, hanno recentemente nominato come consulente per l’incidente probatorio la genetista Marina Baldi.

L’esperta è nota in quanto in passato si è occupata di casi quali quello della morta di Liliana Resinovich.