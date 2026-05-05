Garlasco, Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi: il video sulla dinamica realizzato con l'AI

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Domani mercoledì 6 maggio si terrà alla procura di Pavia l’interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Nell’invito a comparire i magistrati hanno anche riscritto la presunta dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, che coincide solo in parte con quanto si legge nella sentenza di condanna di Alberto Stasi. Un video realizzato con l’AI mostra cosa sarebbe successo la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta dei Poggi secondo la ricostruzione emersa nella nuova inchiesta dei pm pavesi.

Garlasco, Andrea Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi

Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco.

Secondo gli inquirenti che hanno riaperto le indagini 19 anni dopo l’omicidio, sarebbe stato lui ad uccidere Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco.

ANSA

La procura lo ha invitato a presentarsi per l’interrogatorio domani, mercoledì 6 maggio.

L’invito a comparire è dettagliato: oltre a indicare il capo d’imputazione per un eventuale processo, i magistrati hanno rivelato il presunto movente del delitto e la dinamica dello stesso.

Una dinamica che solo in parte ricalca la ricostruzione inserita nella sentenza di condanna di Alberto Stasi.

La nuova ricostruzione del delitto secondo la procura di Pavia

Secondo la procura di Pavia, Chiara Poggi, 26 anni, non sarebbe stata uccisa dall’allora fidanzato Alberto Stasi ma da Andrea Sempio, amico del fratello Marco Poggi, all’epoca 19enne.

Stando alla tesi dell’accusa, Sempio avrebbe ucciso la ragazza aggredendola a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale.

Questa la ricostruzione del delitto sulla base delle ultime consulenze della procura: dopo una iniziale colluttazione, Sempio avrebbe colpito più volte Chiara Poggi alla testa con un oggetto contundente non identificato.

L’avrebbe quindi trascinata verso le scale che portano in cantina, e colpita nuovamente dopo un tentativo di Chiara di rialzarsi.

Poi l’avrebbe spinta giù lungo le scale e l’avrebbe colpita ancora, nonostante fosse già incosciente.

Il video sulla dinamica realizzato con l’AI

Sulla base di questa ricostruzione, Quarto Grado ha realizzato e mandato in onda un video fatto con l’AI che mostra la dinamica del delitto di Garlasco così come ipotizzato dai pm.

Una ricostruzione solo in parte uguale a quella scritta nella sentenza di condanna di Alberto Stasi.

Le principali differenze tra le due versioni sono due: una nella parte iniziale e una in quella finale.

Come si vede nel video, secondo l’accusa Sempio sarebbe entrato in casa approfittando della chiusura senza mandate della porta d’ingresso, usando la maniglia esterna. E avrebbe aggredito Chiara Poggi dopo un tentato approccio respinto da lei.

Mentre nella ricostruzione dello Stasi killer, la ragazza avrebbe aperto la porta al suo fidanzato, e non ci sarebbe stata una colluttazione.

L’altra grande differenza riguarda l’ultima fase del delitto: secondo l’accusa Sempio avrebbe inferto gli ultimi colpi quando la ragazza si trovava in fondo alle scale, mentre nella versione Stasi non ci sarebbero stati altri colpi dopo aver spinto la giovane giù per le scale.