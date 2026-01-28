Garlasco, Andrea Sempio afferma che "non ho mai usato il pc di Chiara da solo, sempre con Marco"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Sempio e la sua avvocata Angela Taccia, intercettati da una troupe del programma Rai Storie Italiane, hanno risposto ad alcune domande riguardanti gli ultimi sviluppi delle indagini sul delitto di Garlasco. In particolare, Sempio ha dichiarato di non aver mai usato il computer di Chiara Poggi, se non in presenza del fratello della vittima, Marco.

Garlasco, l’avvocata Taccia: “Andrea mai ha visto i video intimi di Chiara”

La legale Taccia, quando le è stato chiesto se non abbia paura che l’opinione pubblica possa ritenere colpevole Sempio ancor prima degli esiti giudiziari, ha così replicato: “L’opinione pubblica penserà ciò che vuole, c’è la libertà di pensiero, l’importante è che lo capiscano le autorità”.

“Per tutto il resto aspettiamo e vediamo. Noi lavoriamo al meglio, Andrea è innocente, l’importante è che lo capiscano nelle sedi opportune”, ha aggiunto.

“Qualcuno avrebbe detto che Andrea avrebbe visto dei video intimi, quindi lì risiederebbe il movente. Voi cosa rispondete?”, la domanda secca dell’inviato di Storie Italiane. “Andrea – ha risposto sempre Taccia – non ha visto alcun video intimo. Se chiediamo l’incidente probatorio è perché siamo sicuri che non c’è alcun problema per Andrea”.

“Può essere un accertamento ulteriore in contraddittorio per accertare e cristallizzare una prova a discarico del nostro assistito”, ha puntualizzato la legale.

Sempio: “Il pc di Chiara usato solo quando c’era anche Marco”

Dopodiché è intervenuto anche Sempio in prima persona. “Mai utilizzato il computer di Chiara da solo, sempre con Marco”, ha riferito l’indagato. “Marco potrà confermarlo? Suppongo di sì. Penso che lo abbia anche già fatto, se glielo hanno chiesto”, ha dichiarato ancora Sempio.

Ha poi ripreso parola Taccia: “Noi non abbiamo paura di accertare i fatti, abbiamo paura delle prove che si formano nell’oscurità. Ormai siamo in ballo, tutto quel che si deve accertare si accerta, però in contraddittorio con le garanzie difensive”.

Difesa di Sempio chiede l’incidente probatorio sull’analisi dei computer

Venerdì 23 gennaio, la difesa della famiglia Poggi ha depositato una consulenza informatica, firmata dai periti Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti.

Nella perizia sono stati studiati diversi punti. Secondo la consulenza, nessuno, tantomeno Sempio, avrebbe visualizzato i video intimi tra Chiara e Alberto Stasi.

I software utilizzati non hanno infatti mostrato tracce di visualizzazioni. Tuttavia è vero che Chiara, nel 2007, avvertì la necessità di criptare i filmati. Lo fece l’1 maggio e l’1 luglio li nascose, anche se uno restò accessibile, quello denominato “Primo Maggio“.

Sempre secondo la consulenza, Chiara vide una foto erotica, alle ore 22, la sera prima di essere uccisa, mentre si trovava sola in casa. Sarebbe entrata nella cartella “Militare” dove Stasi avrebbe salvato immagini pornografiche. Questo era stato escluso, sulla base di un ragionamento probabilistico, dai periti informatici nominati in Primo Grado dal giudice Daniele Occhetti. La cartella “Militare” era nascosta e di difficile accesso.

Lo scorso lunedì la difesa Sempio ha depositato la richiesta di incidente probatorio proprio sull’analisi del pc di Chiara e Alberto. “Perché entrambi possano svelare il movente dell’omicidio”, ha dichiarato l’avvocato Liborio Cataliotti, legale che assiste Sempio con Angela Taccia.