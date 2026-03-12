Garlasco, Andrea Sempio attacca Stasi e lo definisce "carnefice": "Nulla che possa smontare la condanna"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Andrea Sempio è diventato noto come unico indagato, per omicidio, nelle nuove indagini sul caso Garlasco. Da allora, il 38enne che nega qualsiasi coinvolgimento con l’omicidio di Chiara Poggi, non ha mai smesso di raccontare la propria versione dei fatti. Ospite di un programma televisivo dichiara di considerare giusta la condanna ad Alberto Stasi, che ai suoi occhi non è vittima ma “carnefice”.

Andrea Sempio su Stasi: “Per me è il carnefice”

Nella serata di martedì 12 marzo 2026, Andrea Sempio è ospite di Dritto e Rovescio, talk show politico condotto da Paolo Del Debbio su Rete4.

Tra le prime domande rivoltegli c’è quella su Alberto Stasi: “È una vittima o un carnefice?”. Sempio ci pensa un attimo e risponde: “Carnefice”.

ANSA

In seguito, argomenta: “Vedendo quello che io ho visto nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne”.

Stasi è stato condannato in via definita a 16 anni di reclusione, una condanna che per Sempio non è “ingiusta”.

Il processo per l’omicidio di Chiara Poggi è stato lungo e si è dipanato tramite 5 gradi di giudizio, con più condanne. Per questo Sempio conclude:

Non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne. Quindi sì, per me è il carnefice.

Tra Sempio e Stasi nessun rapporto

Le notizie lette sui giornali sono le uniche che Andrea Sempio possiede su Alberto Stasi. “Io non l’ho mai conosciuto” spiega a Dritto e Rovescio.

“Io lui non l’ho mai frequentato, non ci ho mai parlato. – ribadisce – Mai scambiato una parola, niente”.

Mai incrociato nella villetta di Garlasco, gli capitò di incontrarlo in un ristorante, ma a delitto già accaduto, anni dopo la morte di Chiara Poggi.

Assieme a Sempio, quella sera, c’era anche Marco, il fratello di Chiara, “allora abbiamo cercato con il proprietario di cambiare tavolo in modo che non si incrociassero”.

La difesa dalle accuse: “Si attaccano a ogni virgola”

Nel corso dell’intervista, Andrea Sempio rivendica ancora una volta la propria innocenza e la mancanza di prove evidenti contro la sua persona.

Se la prende in particolare con la stampa: “A me sembra che ormai ci si stia attaccando a ogni virgola”. Le accuse di incoerenza sul racconto di ciò che ha fatto nel giorno del delitto gli paiono “inezie”.

E conclude: “O adesso mi tiri fuori: ‘Io ho un filmato di te che vai nel vicolo dei Poggi, esci fuori coperto di sangue’. Allora va bene, lì c’è un problema, ma se no, non me lo ricordo, semplicemente”.