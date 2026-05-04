Garlasco, Andrea Sempio avrebbe avuto l'ossessione per una "barista" e non per Chiara Poggi: il post sul forum

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non sarebbe stata Chiara Poggi, quella “one-itis” indicata da Andrea Sempio in un post sul forum Italian Seduction per la quale ha vissuto “un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20”. A smentire questo dettaglio ci aveva pensato Angela Taccia, ma ora l’avvocato Liborio Cataliotti aggiunge un particolare: il 15 agosto 2012 il suo assistito, alle 21:20, sullo stesso forum avrebbe parlato di una “one itis disastrosa per una barista di una birreria“. Il legale coglie l’occasione per parlare di una “mostrizzazione” in atto nei confronti di Sempio.

Sempio ossessionato da una barista?

Venerdì 1° maggio Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, a Quarto Grado ha precisato che la ragazza cui il suo assistito aveva fatto riferimento sul forum Italian Seduction sarebbe stata più giovane di lui e appartenente alla sua stessa comitiva.

In ultima battuta è intervenuto Cataliotti, che all’attenzione dell’Ansa ha fatto notare un post pubblicato dal suo assistito il 15 agosto 2015 alle 21:20.

ANSA

In quella data Andrea Sempio scriveva: “Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare miglioro e tanto”. Cataliotti ricorda che in un altro post Sempio aveva parlato dell'”unica volta che mi sono innamorato”, un evento che collocava tra i 18 e i 20 anni.

Poi: “Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne”, due in particolare. Una di queste potrebbe essere stata quella barista? Cataliotti, in questo riferimento, individua “una formidabile prova a discarico, ossia favorevole a Sempio” nelle indagini sul delitto di Garlasco.

La “mostrizzazione” di Sempio con i messaggi del forum

In un intervento video all’Ansa, Cataliotti denuncia la “strumentale mostrizzazione di Andrea Sempio” che si consuma “nell’imminenza dell’interrogatorio che lo riguarda”. Secondo l’avvocato, la partecipazione del suo assistito al forum Italian Seduction “nulla ha a che vedere né con l’omicidio” né ci sono gli elementi per leggere, attraverso quei post, un profilo compatibile con quello di un assassino.

Per questo motivo la difesa dell’indagato valuterà se consigliargli di rispondere o meno alla domanda che i pm potrebbero fargli sui contenuti pubblicati su quel forum.

Il delitto di Garlasco secondo la nuova inchiesta

Come già noto, il 6 maggio Sempio si presenterà di fronte ai pm di Pavia per un interrogatorio. Secondo la ricostruzione dell’accusa, come riporta il Corriere della Sera, a differenza dell’impianto accusatorio che ha portato alla condanna di Stasi, l’indagato potrebbe aver sorpreso Chiara Poggi una volta che la ragazza ha disattivato l’allarme della villetta.

La porta di ingresso era chiusa senza mandate e all’esterno era presente una maniglia. Quindi Chiara non lo aspettava, per questo si sarebbe trovata faccia a faccia con il suo assassino mentre era ancora in pigiama. Una volta trovatasi con Sempio in casa avrebbe reagito, quindi nella colluttazione sarebbe stata colpita a morte in più fasi. Dopo averla uccisa, Sempio si sarebbe riflesso nello specchio del bagno – da qui l’impronta insanguinata sul tappetino – ma si sarebbe lavato le mani in un altro lavello, forse quello della cucina.