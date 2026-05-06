Garlasco, Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto: il dettaglio sul video con Stasi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una nuova intercettazione ambientale scuote il caso Garlasco: Andrea Sempio è stato registrato mentre ammetteva di aver visto un video di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver ricevuto un brusco rifiuto telefonico dalla ragazza poco prima dell’omicidio. Rivelazioni che contrastano con la testimonianza del fratello della vittima, Marco Poggi, che ha negato di aver mai visto tali video sul PC di casa.

L’intercettazione di Andrea Sempio e il rifiuto di Chiara Poggi

Una clamorosa intercettazione ambientale sposta l’asse delle indagini sul delitto di Garlasco proprio nel giorno degli interrogatori in Procura. In alcune conversazioni in cui Andrea Sempio parla tra sé e sé, il 38enne riferirebbe di aver telefonato a Chiara Poggi poco prima del delitto nel tentativo di effettuare un approccio.

In questa confessione involontaria, l’indagato avrebbe ammesso: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”. Durante lo sfogo solitario, Sempio ricostruirebbe anche la reazione della vittima, la quale gli avrebbe risposto seccamente “non voglio parlare con te”, riagganciando poi il telefono.

ANSA

Questi nuovi elementi, catturati dagli audio agli atti, rafforzerebbero il movente “sessuale” e l’ipotesi di un omicidio volontario aggravato dai motivi abietti, legati a un presunto rifiuto sentimentale che avrebbe trasformato un’amicizia in un’ossessione fatale.

Il contrasto con la testimonianza di Marco Poggi

Le rivelazioni emerse dall’audio di Andrea Sempio entrano in diretto contrasto con quanto dichiarato questa mattina da Marco Poggi davanti alle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. Il fratello della vittima ha infatti affermato in sintesi: “Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio”.

Marco Poggi ha spiegato agli inquirenti di non aver mai trovato sul computer di famiglia filmini intimi che ritraessero la sorella in compagnia dell’allora fidanzato Alberto Stasi e dello storico amico oggi indagato.

Durante l’audizione, durata circa due ore, le pm avrebbero fatto ascoltare al testimone proprio i file audio in cui Sempio parla da solo, sottolineando di essere in possesso di elementi probatori robusti.

Nonostante la pressione degli inquirenti, il fratello di Chiara Poggi ha ribadito di non credere alla colpevolezza dell’amico di gioventù.

Garlasco, i dubbi sulle prove tecniche

Mentre emergevano i dettagli sulle intercettazioni Andrea Sempio era in Procura a Pavia, dov’è entrato varcando l’entrata posteriore per evitare i cronisti, ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

I suoi legali hanno giustificato la scelta spiegando che “le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo”.

Oltre al movente passionale ipotizzato già nel 2007 da Paola Cappa, la Procura punta su evidenze scientifiche come la perizia di Denise Albani sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e la cosiddetta “impronta 33”.

Gli inquirenti contestano a Sempio l’efferatezza dell’azione, con almeno dodici lesioni inferte sul cranio della vittima, e dubitano dell’alibi relativo al parcheggio di Vigevano. La difesa attende ora la chiusura delle indagini preliminari per visionare l’intero fascicolo e decidere se sottoporre l’assistito a un nuovo confronto.