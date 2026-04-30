Garlasco, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo averlo rifiutato secondo la Procura di Pavia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Secondo la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Nell’invito a comparire i pm indicano anche il presunto movente del delitto, aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo l’accusa, Sempio avrebbe ucciso la ragazza dopo essere stato rifiutato da lei. Inoltre la ricostruzione della dinamica dell’omicidio sarebbe ben diversa da quella indicata nelle precedenti indagini e nel processo ad Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, il movente secondo la procura di Pavia

Per la procura di Pavia l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi sarebbe Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Sempio, 38 anni, è stato convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, un passaggio chiave verso la chiusura delle indagini.

ANSA

Nell’invito a comparire, oltre a indicare l’indagato come unico responsabile, i pm svelano anche il presunto movente del delitto.

Un elemento finora inedito nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avviate dalla procura di Pavia.

E mancante nella prima inchiesta che portò alla condanna di Alberto Stasi.

Nella sentenza di condanna, i giudici della Cassazione scrissero che “anche se il movente dell’omicidio di Garlasco è rimasto sconosciuto”, è la scena del crimine “ad individuarlo in quel rapporto di ‘intimità scatenante una emotività’ che non può che appartenere ad un soggetto emotivamente legato alla vittima”.

Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo il rifiuto di lei

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato Andrea Sempio a colpire più volte al capo e al volto Chiara Poggi con un oggetto contundente, mai trovato.

Nell’atto in cui la procura di Pavia lo invita a farsi interrogare, Sempio viene indicato come responsabile di un omicidio aggravato “dai futili motivi”.

Alla base del delitto secondo i pm ci sarebbe un approccio sessuale di lui respinto da lei.

A Sempio, riporta Adnkronos, viene contestata l’aggravante di aver “commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale“.

I pm pavesi contestano anche l’aggravante della crudeltà, “in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima”.

Se queste aggravanti venissero riconosciute, in caso di eventuale condanna Sempio rischierebbe l’ergastolo.

La (nuova) dinamica del delitto

Secondo gli inquirenti, Chiara Poggi sarebbe stata colpita almeno dodici volte alla testa.

L’aggressione sarebbe avvenuta in più fasi dopo una lite tra i due, in una ricostruzione ben diversa rispetto a quanto indicato nelle precedenti indagini e nella sentenza di condanna di Alberto Stasi.

“Dopo una iniziale colluttazione”, scrivono i magistrati di Pavia, Sempio avrebbe colpito più volte Chiara Poggi alla testa con un corpo contundente, facendola cadere a terra.

Quindi l’avrebbe trascinata verso la porta di accesso alla cantina: qui la 26enne avrebbe provato a reagire e lui l’avrebbe colpita nuovamente “con almeno 3-4 colpi” sempre alla testa, “facendole perdere i sensi”.

Poi l’avrebbe spinta giù lungo le scale che conducono in cantina, dove, “nonostante la stessa fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi“, ancora alla testa, fatali per la 26enne.