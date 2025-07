Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato? Lovati fa chiarezza e attacca la Procura su Ignoto 3

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nelle ultime ore sono circolate voci sulla possibilità che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa cambiare legale. L’avvocato Massimo Lovati, che assiste Sempio assieme alla collega Angela Taccia, dice però che si tratta soltanto di “balle”. Il legale va poi all’attacco della Procura di Pavia dopo il ritrovamento di Dna maschile di un “Ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi, affermando che stanno cercando “complici che non ci sono”.

Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato?

Nelle ultime ore sono circolate delle voci in tal senso, ma l’avvocato Massimo Lovati smentisce tutto.

ANSA Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

Intervistato dal Corriere della Sera, il legale di Sempio dice che sono “tutte balle” e che non c’è nulla di vero. “Non so chi e perché le mette in giro”.

A Repubblica Lovati dice poi di avere la fiducia di Sempio e della collega Angela Taccia. E che non abbandonerà il suo assistito “finché non sarà dimostrata la sua innocenza”.

La traccia di Dna di Ignoto 3

Riguardo poi al Dna maschile trovato nella bocca di Chiara Poggi, l’avvocato Massimo Lovati dice che non cambia nulla.

Semmai, dice al Corriere della Sera, “conforta la tesi dell’assoluta estraneità del mio assistito da tutta questa vicenda”.

Quel materiale biologico non risulta né di Alberto Stasi né di Sempio: è di “Ignoto 3”, un profilo finora sconosciuto per gli investigatori.

Secondo Lovati quel ritrovamento “sposta soltanto l’equilibrio della possibilità di inquinamento delle prove che ci fu durante la prima indagine”.

Lovati contro la Procura di Pavia

L’avvocato di Andrea Sempio va poi all’attacco della Procura di Pavia, alla ricerca di complici “che però non ci sono”.

“Vogliono fare come Pirandello. Sei personaggi in cerca d’autore”, dice Massimo Lovati a Repubblica.

Secondo Lovati “quello di Garlasco fu un omicidio volontario commesso da una sola persona”, e il Dna di Ignoto 3 avvalorerebbe la teoria del sicario da lui avanzata: “Non canto vittoria ma ci avviciniamo”.