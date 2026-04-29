Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini
Nuova convocazione per Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Il 6 maggio l'interrogatorio chiave a Pavia
Si avvicina il “big bang” dell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha notificato il 29 aprile ad Andrea Sempio, il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, una convocazione a sorpresa per mercoledì 6 maggio. Si tratta dell’ultimo atto formale prima della chiusura definitiva delle indagini, un momento cruciale in cui i magistrati cercheranno di contestare all’indagato gli elementi raccolti in oltre un anno di lavoro.
- "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"
- Cosa ha detto l'avvocata di Sempio
- Verso la revisione per Alberto Stasi
- Interrogatorio di Sempio: il precedente
- Garlasco, i risultati delle tre consulenze
“Ha ucciso Chiara Poggi da solo”
Secondo quanto riferito da ANSA, la Procura di Pavia nell’invito a comparire per Andrea Sempio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario.
I pm avrebbero quindi tolto la parte in cui l’amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi.
Cosa ha detto l’avvocata di Sempio
L’avvocato Angela Taccia, che insieme a Liborio Cataliotti assiste Sempio, ha risposto prontamente alla nuova convocazione della Procura.
“Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva”, ha dichiarato il legale all’ANSA, evidenziando una criticità procedurale: “Per la seconda volta dall’inizio dell’inchiesta viene convocato Sempio, ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati”.
La difesa punta dunque il dito contro una “chiamata al buio”, in cui l’indagato dovrebbe rispondere a contestazioni senza aver prima potuto visionare integralmente il materiale raccolto dai carabinieri e dai consulenti tecnici.
Verso la revisione per Alberto Stasi
La mossa della Procura pavese guidata da Fabio Napoleone serve a blindare il fascicolo prima della notifica dell’avviso 415 bis (conclusione indagini).
Gli elementi raccolti sono stati giudicati così solidi da indurre il procuratore a incontrare la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, per sostenere la necessità di una revisione del processo a Brescia per Alberto Stasi.
Sempio, che finora ha rilasciato dichiarazioni solo attraverso interviste televisive parlando di “visite passate in cantina con l’amico Marco Poggi” per giustificare le tracce, avrà ora l’ultima possibilità di chiarire la sua posizione davanti ai magistrati.
In caso di rifiuto, i difensori Taccia e Cataliotti potranno comunque consultare l’intero castello probatorio al momento del deposito degli atti.
Interrogatorio di Sempio: il precedente
Esattamente un anno fa, il 20 maggio 2025, Sempio era già stato convocato ma non si era presentato, sfruttando un vizio di forma nell’invito (mancava l’avvertimento sull’accompagnamento coatto).
All’epoca, il fulcro del sospetto era l’impronta 33: una manata lasciata sul muro delle scale della villetta, vicino al corpo della vittima.
Secondo i consulenti della Procura, quell’impronta presenterebbe 15 minuzie coincidenti con la mano destra di Sempio, sebbene la difesa sostenga si tratti di semplici segni dell’intonaco.
Garlasco, i risultati delle tre consulenze
In un anno di indagini, il quadro accusatorio si è arricchito di nuove e pesanti consulenze:
- Il DNA: La perizia della genetista Denise Albani ha rilevato la compatibilità del profilo genetico di Sempio con il materiale organico trovato sotto le unghie di Chiara, escludendo invece Alberto Stasi.
- L’orario del delitto: L’anatomopatologa Cristina Cattaneo ha fornito nuovi dettagli sulle circostanze della morte, suggerendo che Chiara possa essere stata uccisa circa mezz’ora dopo la colazione.
- Le tracce ematiche: Nuove analisi (BPA) condotte dai Ris di Cagliari hanno riconsiderato la dinamica della caduta e degli spruzzi di sangue nella villetta.