Garlasco, Andrea Sempio convocato per una perizia psichiatrica: cosa succede se rifiuta

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Il professor Roberto Catanesi, consulente della Procura di Pavia, ha chiesto una convocazione di Andrea Sempio per una perizia psichiatrica. Il 39enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, tuttavia, potrebbe decidere di non presentarsi. A tal proposito è dato sapere che Liborio Cataliotti, il suo avvocato, avrebbe riferito di essere in fase di consultazione con il suo assistito. Se non dovesse presentarsi, la Procura non avrebbe a disposizione il dato clinico della personalità dell’indagato e potrebbe lavorare soltanto sui famosi soliloqui. La legge prevede anche l’accompagnamento coattivo qualora la persona non si presentasse, ma solo su decisione del giudice.

Andrea Sempio convocato per una perizia psichiatrica

La notizia è stata resa pubblica giovedì 3 settembre ed è stata oggetto di dibattito della puntata di Verità Nascoste – Il Diario. Andrea Sempio è stato convocato in forma ufficiale dal consulente della Procura di Pavia Roberto Catanesi.

L’esperto, infatti, intende eseguire sull’indagato una perizia psichiatrica. Come precisa TgCom24, il colloquio servirà a completare gli accertamenti sulla personalità del 39enne, ma anche a stabilire l’eventuale pericolosità sociale o la capacità di intendere e volere.

Dallo studio di Milo Infante, l’avvocato Saverio Macrì spiega che in questo momento il professor Catanesi “ha bisogno del dato clinico”, in quanto “non può formulare una sua tesi soltanto sulla base della documentazione”.

La decisione della difesa di Andrea Sempio, rappresentata da Liborio Cataliotti e Angela Taccia, potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Cosa succederebbe se non dovesse presentarsi

La risposta arriva dall’articolo 224 bis del Codice di Procedura Penale. Al comma 6 si legge che “qualora la persona invitata a presentarsi (…) non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti”.

Se invece la persona dovesse comparire ma rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti, “il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente“.

Un colpo di scena nel caso Garlasco?

La notizia, ovviamente, è stata oggetto di commenti in studio. Secondo Milo Infante “potrebbe esserci un colpo di scena“, ovvero che “il consulente della Procura potrebbe notare che lui non abbia alcuna figura compatibile con un profilo criminologico”.

Secondo l’avvocato Saverio Macrì, invece, questa potrebbe essere “un’occasione per riabilitare la sua immagine collettiva“.