Garlasco, Andrea Sempio davanti al Gup per l'udienza preliminare giovedì 25 febbraio 2007: cosa può succedere

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il Tribunale di Pavia ha reso noto quando ci sarà l’udienza preliminare per Andrea Sempio. La data è stata fissata per il 25 febbraio 2027. L’indagato è accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. L’udienza preliminare è un passo decisivo perché il Giudice deciderà se stabilire un vero e proprio dibattimento oppure no. È un’udienza filtro, durante la quale, il GUP deciderà se Andrea Sempio andrà o meno a processo.

Le parole di Andrea Sempio

Come riporta SkyTg24 la data è stata resa nota dalla presidente del Tribunale Enrica Bertolotto a una settimana di distanza dalla richiesta di rinvio a giudizio che dovrà essere valutata e decisa dal gup Luigi Umberto Riganti. Andrea Sempio aveva già commentato la notizia della richiesta di rinvio a giudizio nella puntata dell’11 novembre di Porta a Porta.

“Meno male che finalmente è arrivata, nulla che non ci aspettassimo. Speriamo di far tutto il più in fretta possibile” le sue parole. I suoi avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia si sono detti “fiduciosi” e che Andrea Sempio era “pronto ad affrontare anche questa fase del procedimento davanti al GUP” perché “convinto che sarà dimostrata” la sua “innocenza”.

Come sta Sempio secondo l’avvocata Taccia

Ospite di Salvo Sottile a Ore 14, l’avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha dichiarato che il suo assistito “è tranquillo, non può fare nient’altro. Sperava che fosse un po’ prima, ma la data per noi è comoda, così possiamo capire come affrontare l’udienza, vedendo anche il quadro complessivo, come procederà”.

Cosa può succedere ora nell’udienza preliminare

L’udienza preliminare è una fase del procedimento penale durante la quale un giudice valuta se esistono le condizioni per mandare un imputato, in questo caso Andrea Sempio, a processo. Per quanto riguarda i tempi di una decisione fondamentale per il caso Garlasco, non si possono stabilire a priori. La decisione può essere presa all’interno di un’unica seduta o può richiedere più udienze.

Si svolge dopo la conclusione delle indagini preliminari, quando il pubblico ministero presenta una richiesta di rinvio a giudizio. Non è prevista per tutti i reati e non serve a stabilire definitivamente se una persona sia colpevole o innocente. La sua funzione principale è verificare se gli elementi raccolti durante le indagini giustificano l’apertura del dibattimento. Durante l’udienza, inoltre, la difesa può chiedere di accedere a determinati procedimenti alternativi al processo ordinario.

L’udienza preliminare si svolge davanti al giudice dell’udienza preliminare (GUP), che deve essere diverso dal magistrato che ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari nello stesso procedimento. Partecipano il pubblico ministero e il difensore dell’imputato. Possono intervenire anche le altre parti previste dalla legge, tra cui la parte civile.

Il giudice esamina gli atti raccolti durante le indagini e ascolta le argomentazioni delle parti. Il pubblico ministero sostiene la richiesta di rinvio a giudizio, mentre la difesa può contestarla, presentare memorie e chiedere una sentenza di non luogo a procedere. Il GUP può anche disporre, nei casi previsti, ulteriori accertamenti o integrazioni probatorie.

Le fasi dell’udienza preliminare

La prima fase riguarda la verifica della regolare costituzione delle parti e delle condizioni necessarie per procedere. Successivamente, il pubblico ministero espone i risultati delle indagini e le ragioni della richiesta di rinvio a giudizio. La difesa interviene per illustrare la propria posizione e può sollevare questioni procedurali.

L’udienza rappresenta anche uno dei momenti nei quali l’imputato può richiedere riti alternativi, come il giudizio abbreviato o il patteggiamento, se ne ricorrono le condizioni. È inoltre prevista la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, nei casi consentiti dalla legge. La persona danneggiata dal reato può costituirsi parte civile attraverso le modalità ed entro i termini previsti dal Codice di procedura penale, per chiedere il risarcimento dei danni.

Cosa può decidere il GUP

Al termine dell’udienza preliminare, il giudice può adottare due decisioni principali. La prima è la sentenza di non luogo a procedere, con la quale stabilisce che non vi sono le condizioni per proseguire verso il dibattimento. Questa decisione può essere pronunciata, per esempio, quando il fatto non costituisce reato, l’imputato non lo ha commesso oppure gli elementi raccolti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

La seconda possibilità è il decreto che dispone il giudizio, attraverso il quale viene fissato il processo davanti al giudice competente.