Garlasco, Andrea Sempio dice no alla perizia psichiatrica con Roberto Catanesi: per la difesa è "inutile"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi, ha fatto sapere di non voler incontrare il consulente Roberto Catanesi, incaricato dalla Procura di Pavia di stilare una relazione personologica sulla capacità di intendere e di volere e sulla pericolosità sociale del 38enne.

Garlasco, Andrea Sempio non incontrerà Roberto Catanesi

Sempio, come riferisce la testata La Provincia Pavese, ha inviato una lettera in cui ha motivato le ragioni della sua decisione. Come ha rimarcato pochi giorni fa Liborio Cataliotti, legale di Sempio, l’approfondimento psichiatrico disposto dal pubblico ministero “è inutile” se non si individua “una patologia”.

Negativo, quindi, il parere dei difensori Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che avevano ricevuto una richiesta formale dal consulente di incontrare di persona l’indagato, per completare la sua relazione.

ANSA

La difesa, già a luglio, quando Catanesi era stato incaricato, aveva dichiarato che il suo cliente non si sarebbe sottoposto ad alcun tipo di esame.

Secondo Cataliotti e Taccia, tale tipologia di accertamento dovrebbe essere disposta nel contraddittorio tra le parti, laddove un giudice, durante il procedimento, disponga una perizia, che comunque non saranno i difensori a domandare.

Su Andrea Sempio zero certificazioni psichiatriche pregresse

Su Sempio non c’è mai stata una certificazione psichiatrica pregressa – con cartelle mediche ed eventuali terapie – poiché in questi 19 anni e anche prima dell’uccisione di Chiara Poggi non si sono mai registrati fatti che facessero pensare a una simile esigenza.

La relazione del professor Catanesi avrebbe dovuto essere un supplemento istruttorio caldeggiato dall’accusa, a completamento del fascicolo di indagine che dovrà chiudersi entro il prossimo 28 settembre, ossia tra poco meno di un mese.

Notizia in aggiornamento…