Garlasco, Andrea Sempio difende Marco Poggi e la famiglia di Chiara: "Il punto più basso della vicenda"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per la prima volta dopo le conclusioni delle nuove indagini sul delitto di Garlasco l’indagato, Andrea Sempio, rompe il silenzio. Lo fa, il 38enne, attraverso le telecamere di Quarto Grado per chiarire alcuni punti. In primo luogo, come ha sempre fatto, respinge l’accusa di essere l’assassino di Chiara Poggi. Coglie l’occasione, infine, per prendere le difese del suo amico Marco Poggi e dei suoi famigliari, Giuseppe Poggi e Rita Preda, contro i quali è stato raggiunto "il punto più basso e viscido della vicenda".

Andrea Sempio difende Marco Poggi

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 15 maggio è stata trasmessa l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, che dopo la conclusione delle indagini a suo carico ha deciso di rompere il silenzio.

Nell’intervista Sempio ha detto la sua su tutto ciò che è emerso sul suo conto nelle ultime settimane, a partire dalle intercettazioni ambientali fino al forum Italian Seduction sul quale, dal 2009 al 2016, ha pubblicato una serie di contenuti che hanno arroventato l’attenzione dei media.

In un segmento, inoltre, ha preso le difese del suo amico Marco Poggi e di tutta la famiglia Poggi. Negli ultimi giorni, ricordiamo, è stata data notizia di un’inchiesta per diffamazione e atti persecutori aperta dopo le querele depositate dai Poggi e dalle gemelle Cappa.

Sempio dice: "Capisco l’odio che ci può essere contro di me, essendo la persona indagata", ma contro i Poggi e Marco è stato toccato "il punto più viscido e basso della vicenda".

I possibili sospetti della famiglia di Chiara Poggi

Alla luce delle ultime novità emerse dall’informativa dei carabinieri della Moscova e dalle indiscrezioni sull’inchiesta, la giornalista di Quarto Grado gli chiede se abbia paura che la famiglia Poggi, e in particolare il suo amico Marco, inizino ad avere dei dubbi sulla sua innocenza.

Questo è "un pensiero che mi farebbe star male", ma allo stesso tempo Sempio si sente di escluderlo. "Non credo che loro abbiano avuto dei dubbi, nonostante tutto il bombardamento mediatico che c’è stato", dice all’inviata.

Le intercettazioni durante la nuova indagine su Garlasco

Nel corso dell’intervista, Sempio ha fatto anche il punto sulle intercettazioni che ogni quotidiano online e ogni show televisivo hanno ripreso nell’ultima settimana.

Intercettazioni, queste, che secondo l’accusa svelerebbero un’autoconfessione dell’indagato. Il diretto interessato è del parere opposto: "Ovviamente sono intercettazioni fatte mentre sono indagato, indovina cosa ho in testa in quel momento? Eh". Sempre in merito agli audio aggiunge, infine, che "se ascoltati meglio, in realtà dimostrano che dicevo un’altra cosa".