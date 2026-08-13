Garlasco, Andrea Sempio e Alberto Stasi attendono il 28 settembre: cosa può cambiare nell'omicidio di Chiara

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Sono trascorsi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Quasi vent’anni dal delitto, eppure la morte della giovane resta avvolta dal mistero. Le nuove indagini, da concludersi il 28 settembre, potrebbero portare a un rinvio a giudizio di Andrea Sempio e, in tal caso, a una revisione della condanna di Alberto Stasi.

19 anni dall’omicidio di Garlasco

Ricorre oggi il 19esimo anniversario dalla morte di Chiara Poggi, uccisa nella mattina del 13 agosto 2007.

In suo ricordo, nella chiesa Parrocchiale in Piazza della Repubblica a Garlasco, la stessa in cui si celebrarono i funerali, una messa in suffraggio.

ANSA

Quella delle ore 18:00 sarà una celebrazione privata. “Vogliamo ricordare Chiara da soli e in silenzio, come sempre” è la richiesta di Rita Preda, la madre di Chiara.

Le nuove indagini su Andrea Sempio

Sono trascorsi quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, eppure sulla sua morte si continua a indagare.

La Procura di Pavia ha aperto delle nuove indagini, che vedono Andrea Sempio come unico indagato, l’accusa è quella di omicidio volontario pluriaggravato.

Gli inquirenti ipotizzano che l’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, possa aver ucciso spinto dall’odio, dopo un’avance sessuale rifiutata.

Gli elementi su cui si soffermano le indagini bis sono il Dna ritrovato sotto le unghie della vittima, compatibile con il ramo paterno di Sempio.

Attenzione anche all’impronta numero 33, quella rinvenuta sul luogo del delitto, e allo stato psichiatrico dell’indagato, per cui è stata richiesta una perizia medica.

Possibile revisione per la condanna di Alberto Stasi

Gli inquirenti dovrebbero depositare i risultati delle ultime perizie entro la fine di agosto e il termine ultimo per la chiusura delle indagini preliminari è stato fissato al 28 settembre 2026.

In quella data il giudice sarà chiamato a decidere se archiviare le indagini su Andrea Sempio o predisporre per lui il rinvio a giudizio.

Se Sempio dovesse finire a processo, scatterebbe la richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi, cui la difesa è già a lavoro.

L’allora fidanzato di Chiara Poggi fu condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione e, negli scorsi mesi, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.