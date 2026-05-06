Garlasco, Andrea Sempio e i messaggi sul forum con consigli di seduzione e di sopravvivenza: cosa scriveva

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Sarebbe questo uno dei motivi abietti che per la procura di Pavia avrebbero spinto Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. Quello della paura del rifiuto è un tema ricorrente nelle migliaia di post scritti dall’indagato della nuova inchiesta di Garlasco sul forum di seduzione, passati al setaccio dagli inquirenti. Contenuti su cui emergono maggiori dettagli, mentre durante l’interrogatorio al 38enne sarebbe emersa un’intercettazione che potrebbe rappresentare una svolta sul caso.

I post di Andrea Sempio sul forum

I messaggi scritti da Sempio sul forum di seduzione sono tra i nuovi elementi finiti al centro dell’indagine di Garlasco, insieme all’intercettazione dell’aprile 2025 in cui si sentirebbe il 38enne parlare tra sé e sé dell’approccio tentato al telefono con Chiara Poggi prima del delitto, oltre di aver anche visto i video intimi tra la 26enne e Alberto Stasi.

Come ricostruito dalla trasmissione Chi l’ha visto?, l’indagato ha pubblicato con il nickname “AndreaS” 3428 post in 10 anni, dall’iscrizione nel 2009 all’ultimo collegamento nell’ottobre 2019.

ANSA

Le indagini su Garlasco

L’attenzione della procura di Pavia si sarebbe concentrata in particolare su alcuni messaggi, in cui Sempio ha confessato agli altri iscritti del forum di essersi innamorato “una volta sola”, spiegando di essersi “innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé”.

“L’unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una One-itis (un’ossessione, ndr.) di quasi due anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20″ è il messaggio del 2010 che i pm ipotizzano possa riferirsi a Chiara Poggi.

Una circostanza smentita dai legali della difesa, i cui attribuiscono l’identità della ragazza non alla vittima ma a una “barista“, come specificato dallo stesso Sempio in una successiva conversazione sul portale.

I messaggi di Sempio

A destare l’interesse degli inquirenti è anche l’attività sul forum e il tono utilizzato da Andrea Sempio, che risultava come utente “elite”, cioè, come ricostruito da Chi l’ha visto? che ha ha fatto almeno un percorso a pagamento.

Sotto il nickname compare infatti la sigla BSG 2011, che sta per Best Seduction Game, indicante un percorso di seduzione tramite video da seguire in 21 giorni.

Nei successivi anni, Sempio descriverà le ragazze da approcciare come “terzo incomodo” che si porta in giro un bel corpo.

In tanti messaggi, inoltre, ritornerà il tema della paura del rifiuto e dell’adrenalina provata nei tentativi con le donne.

Sempio consiglierà anche agli altri utenti l’importanza di “isolare” la ragazza da conquistare dal “gruppo e dagli amici”.