Garlasco, Andrea Sempio e il giallo del "Dna rubato": le vicissitudini giudiziarie legate al profilo genetico

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Perché nel 2016 la procura di Pavia non prelevò il Dna di Andrea Sempio? Quello utilizzato per l’apertura dell’inchiesta, poi chiusa con l’archiviazione nel 2017, era stato ricavato da un’agenzia investigativa assunta dai legali di Alberto Stasi. Il tribunale di Milano aveva confermato che non si trattasse di un “furto“, come invece hanno riportato la madre di Sempio e il suo ex avvocato Massimo Lovati. Con la nuova inchiesta, il prelievo ufficiale è oggi elemento fondamentale delle indagini.

Il Dna “rubato” a Sempio

Il 23 dicembre 2016, Andrea Sempio viene iscritto per la prima volta sul registro degli indagati. Nasce così l’inchiesta, poi archiviata nel marzo 2017, scaturita dalla consulenza genetica presentata dalla difesa di Alberto Stati.

La procura di Pavia, in quella occasione non acquisì il Dna di Sempio. Daniela Ferrari, madre dell’indagato, in un’intercettazione disse: “Il dna che gli hanno rubato non si sa neanche se sia il suo“.

E ancora: “Perché il Dna di mio figlio non è ancora stato confrontato, perché a mio figlio è stato preso ufficialmente quest’anno (ndr 2025), a marzo”.

Le indagini della difesa di Stasi

Il profilo genetico presentato dalla difesa di Stasi nel 2016, infatti, non proveniva da un tampone ufficiale, ma era ricavato da materiale raccolto da una società di investigazioni.

Gli investigatori avevano seguito Sempio e recuperato in un bar di un centro commerciale una tazzina di caffè, un cucchiaio di metallo e una bottiglietta di plastica. Da questi oggetti è stato poi estratto il profilo genetico utile per confrontare il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

Il parere del tribunale di Milano

Sul piano giuridico il tribunale di Milano, dopo un lungo procedimento, ha stabilito che non si è trattato di un furto penalmente rilevante, ma di un’attività investigativa lecita.

Daniela Ferrari continuerà a parlare di Dna rubato. Così come anche Massimo Lovati nel 2025, quando ancora faceva parte del team difensivo di Sempio, continuava a definire il prelievo del Dna “clandestino”, parlando di presunta manipolazione dell’istruttoria.

Ai microfoni diceva che “l’indagine del 2017 è stata frutto di una macchinazione organizzata dallo studio difensori di Stasi che clandestinamente gli ha prelevato il Dna “. Per queste dichiarazioni è rinviato a giudizio per diffamazione aggravata. Il dibattimento è fissato per il prossimo settembre.

Perché Pavia non ha prelevato il Dna

Resta la domanda sul perché Mario Venditti, dopo aver iscritto Andrea Sempio nel registro degli indagati, non dispose un prelievo ufficiale del suo Dna. La procura di Pavia poteva chiedere un prelievo volontario e, in caso di rifiuto, un prelievo coattivo.

Dal decreto di archiviazione del 2017 si evince che la Procura e il gip consideravano “radicalmente priva di attendibiità la consulenza tecnica sul materiale genetico offerta oggi dalla difesa Stasi”.

Per loro faceva fede la perizia De Stefano, dalla quale risultava impossibile comparare i dati ottenuti dalle unghie di Chiara con altri profili genetici. Otto anni dopo, la nuova procura di Pavia ha acquisisto ufficialmente il Dna di Sempio, che è stato usato per gli accertamenti genetici. Oggi sono un elemento chiave della nuova inchiesta.