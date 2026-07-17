Garlasco, Andrea Sempio e il giallo dello scontrino come alibi che per Taccia "ha preso una deriva esagerata"

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Lo scontrino che Andrea Sempio ha portato agli investigatori del caso del delitto di Garlasco continua a essere al centro del giallo. A Quarto Grado, l’avvocata Angela Taccia, che difende Sempio, ritiene che come alibi abbia preso “una deriva esagerata”.

Angela Taccia sullo scontrino di Andrea Sempio

A Quarto Grado sono stati ospiti Angela Taccia e Liborio Cataliotti, entrambi gli avvocati di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco.

La legale ha spiegato che Sempio è andato con il padre a consegnare lo scontrino ma “non si ricordano l’orario”. Comunque “tutto quello che ha detto Andrea poi nei mesi – ha aggiunto Taccia – con gli approfondimenti giornalistici si è rivelato vero“.

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In ogni caso, l’avvocata ha sottolineato che “io continuo a dire che tutta questa storia sullo scontrino mi sembra che abbia preso una deriva un po’ esagerata“.

“Chiamarlo alibi – ha aggiunto – è veramente un’esagerazione dato che non reca targa, non reca nome, non reca nulla di che”.

Per la legale, Andrea Sempio ha semplicemente detto “quello che ha fatto quella mattina del 13 agosto e, quando gli hanno chiesto se avesse avuto qualcosa che potesse dimostrarlo, allora ha detto: devo avere ancora lo scontrino“.

La madre di Andrea Sempio sullo scontrino

In un servizio sempre di Quarto Grado, la madre di Andrea Sempio ha detto di aver trovato lo scontrino e di aver suggerito al figlio “visto che è successa una cosa così grave, verrai chiamato e ti chiederanno dov’eri, teniamolo questo scontrino“.

Per questo motivo il ticket è stato conservato, la madre ha spiegato di averlo sistemato dentro una busta di plastica e di averlo riposto in un cassetto.

“Quando Andrea è stato sentito nel 2008 (un anno dopo il delitto, ndr) – ha raccontato la donna – io ero sul posto di lavoro, lui è andato dai carabinieri. Mi ha chiamato mio marito dal telefono di un suo amico dicendo che Andrea era ancora dentro che parlava con i carabinieri e mi hanno chiesto dov’era questo scontrino perché i carabinieri lo volevano vedere”.

La madre di Sempio ha quindi concluso di aver spiegato al marito dove si trovava lo scontrino “e loro hanno preso lo scontrino e l’hanno riportato su a Vigevano“.

L’ex pg Oscar Cedrangolo sul caso Garlasco

Intanto, a undici anni dalla sentenza della Cassazione che confermò la condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Garlasco, l’ex Pg Oscar Cedrangolo ha sostenuto come la decisione sia sia basata sostanzialmente su una prova che in realtà era una “bufala”.

L’ex procuratore lo ha detto la sua nel corso dell’intervista rilasciata alla trasmissione Zona Bianca, di Giuseppe Brindisi, su Rete 4.

L’ex Pg ha contestato la ricostruzione secondo cui Stasi avrebbe cercato di indirizzare gli investigatori verso l’ipotesi di una caduta accidentale dalle scale della villetta di Garlasco.

I “carabinieri Serra e Moscatelli […] sentiti sul punto specifico dalla Pm dell’epoca chiarirono che era farina del loro sacco l’idea dell’incidente domestico e che mai avevano tratto questa sensazione dalle cose che aveva detto Stasi”, ha detto.