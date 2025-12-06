Garlasco, Andrea Sempio e il misterioso malore in caserma dei carabinieri: cosa dice il certificato medico

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un dettaglio, spesso raccontato da Andrea Sempio, sulle prime indagini su Garlasco ha trovato riscontro. Il principale indagato della nuova inchiesta ha sempre raccontato di essersi sentito male durante un interrogatorio alla caserma di Vigevano. Il verbale non ha mai riportato la circostanza, che però è stata confermata da un rapporto del 118, che descrive l’intervento.

Il malore di Andrea Sempio

Durante varie interviste e racconti delle prime indagini sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha raccontato di essersi sentito male durante un interrogatorio alla caserma dei carabinieri di Vigevano, che si era svolto il 4 ottobre 2008.

La storia di Sempio non aveva però mai trovato conferme documentali. Né il colonnello Gennaro Cassese, né il maresciallo Flavio Devecchi, presenti all’interrogatorio, hanno mai confermato la versione di Sempio.

ANSA L’avvocato di Andrea Smepio, Liborio Cataliotti

Lo stesso verbale redatto durante l’interrogatorio e firmato da Andrea Sempio non menzionava nessun malore.

Il certificato del 118

Dopo più di 17 anni da quell’interrogatorio è però emersa una prova che conferma la versione di Andrea Sempio. La trasmissione di Rete 4 Quarto Grado ha infatti trovato un rapporto del 118 che riguarda proprio l’intervento in questione.

Sul documento viene certificato l’arrivo di un’ambulanza presso la caserma dei carabinieri di Vigevano per soccorrere Andrea Sempio alle 11:30, orario che collima con quello del verbale.

Il racconto di Sempio è quindi vero e il malore non è stato inserito dai carabinieri all’interno del verbale.

Cos’è la lipotimia

Nel rapporto del 118 sono anche descritte le condizioni di Sempio. I soccorritori avevano diagnosticato all’allora 20enne un episodio di lipotimia.

Si tratta di una sensazione di improvvisa debolezza che porta alla perdita di coscienza. Sempio sarebbe quindi svenuto e questo avrebbe spinto i presenti a chiamare i soccorsi del 118.

La lipotimia viene spesso associata ai cali di pressione, ma in realtà può avere moltissime altre cause. Ha origine da una riduzione dell’ossigenazione al cervello, a cui il corpo risponde con lo svenimento in modo da portare il capo al livello del terreno e facilitare l’afflusso di sangue.

Altre cause della lipotimia oltre alla pressione bassa sono l’alterazione della frequenza cardiaca, l’ipoglicemia (un basso tasso di zuccheri nel sangue) o una scarsa ossigenazione dell’ambiente in cui ci si trova.