Garlasco, Andrea Sempio e il padre Giuseppe intercettati dopo l'interrogatorio: "Ne abbiamo cannata una"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’alibi di Andrea Sempio potrebbe traballare dopo l’indagine sui presunti contatti tra l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e la famiglia. Il magistrato che aveva chiuso le indagini del 2017 sul nuovo indagato del delitto di Garlasco è accusato di corruzione in atti giudiziari, dopo il ritrovamento di un bigliettino attribuito al padre del 37enne. Lo stesso Giuseppe Sempio fu intercettato all’epoca con il figlio, mentre commentavano la contraddizione sulle dichiarazioni dei due sullo scontrino del parcheggio, proprio nell’interrogatorio ora al centro dei sospetti dei pm di Brescia.

Le novità su Garlasco

Si tratta del tagliando del parcheggio che dimostrerebbe la presenza di Sempio a Vigevano la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, su cui si basa l’alibi del 37enne. Secondo le ipotesi della procura di Brescia, però, ci sarebbero diversi aspetti opachi nelle indagini condotte dall’allora procuratore Venditti, sia per intercettazioni omesse che per la conduzione dell’interrogatorio, a cui Sempio e i familiari potrebbero essere stati preparati.

Da quanto emerso dal decreto di perquisizione, diretto al magistrato, di due ex carabinieri, Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, oltre alle abitazioni dei genitori e dei zii del 37enne, i due investigatori avrebbero avuto dei contatti "opachi" e "non relazionati" o di "durata incongrua" con la famiglia, prima che l’amico di Marco Poggi fosse interrogato.

L’interrogatorio

Secondo quanto scrivono i pm di Brescia, la breve durata dell’interrogatorio di Andrea Sempio lascerebbe trasparire "la verosimile conoscenza anticipata da parte dei membri della famiglia Sempio dei temi su cui sarebbero stati sentiti dai pubblici ministeri".

"[…] le indagini condotte nel 2017 a carico di Andrea Sempio sono state caratterizzate da una serie di anomalie, tra cui l’omissione, da parte della pg incaricata delle indagini della trasmissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali"

Sospetti che sarebbero avvalorati dal ritrovamento di un biglietto attribuito a Giuseppe Sempio su cui sarebbe stato scritto "Venditti / gip archivia X 20-30 euro": il presunto riferimento alla corruzione dell’ex procuratore, per una somma di 20-30mila euro.

L’intercettazione di Andra Sempio e del padre

Sotto questa nuova luce potrebbe anche essere riletta un’intercettazione di Andrea Sempio con il padre in auto, di ritorno dall’interrogatorio.

"Ne abbiamo cannata una" si sente dire dal 37enne nell’audio trasmesso da Mattino Cinque, "perché io ho detto che lo scontrino era stato ritrovato dopo che ero già stato sentito, mentre tu hai detto che l’avevamo trovato prima".

"Ed era la seconda volta o la prima volta?" chiede a quel punto il padre. "Sono stato sentito e poi abbiamo trovato lo scontrino" ribadisce il figlio.

"Va beh, a me pare fosse la prima volta, ma non cambia niente" dice ancora Giuseppe Sempio.

Il padre raccontò agli inquirenti di aver trovato lo scontrino una settimana dopo l’omicidio di Chiara Poggi, dicendo alla moglie di conservarlo, mentre il figlio dichiarò di aver trovato il biglietto solo dopo il secondo interrogatorio.

Nell’intercettazione, Andrea Sempio spiega infine come è andato l’interrogatorio:

"Mi hanno fatto alcune domande che non mi aspettavo e non ho risposto in modo perfetto: mi hanno chiesto se ero stato a Vigevano, siccome ci ero andato per comprare il cellulare… loro hanno rilevato il mio telefono a Vigevano – ha detto al padre – Se ti dico che mi ricordo perfettamente di aver il cellulare, è logico che ti do una risposta…quindi ho detto che non mi ricordavo"