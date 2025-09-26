Garlasco, Andrea Sempio e l'intercettazione sui soldi mentre Mario Venditti dice "mai preso nulla da nessuno"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ore 14 Sera ha ospitato una serie di esperti e avvocati sul caso di Garlasco. Il tema della serata erano le perquisizioni, l’accusa di corruzione all’ex procuratore Venditti e le interpretazioni delle intercettazioni della famiglia Sempio. Massimo Lovati parla di preventivo, ma la cifra non corrisponde a quanto dichiarato sul foglietto ritrovato in casa dei genitori di Andrea Sempio.

Il biglietto in casa Sempio

Le perquisizioni nelle abitazioni si sono concluse nella mattinata e gli investigatori hanno proseguito con l’interrogatorio delle persone coinvolte. Oltre ai genitori di Andrea Sempio, anche alcuni parenti vicini. Forse da questi deriverebbe la cifra prestata per queste “spese” di cui non si conosce l’origine.

Quello che si è voluto sottolineare durante l’intera puntata speciale è che, al momento, l’ex procuratore Mario Venditti è indagato per corruzione, ma non soltanto in relazione al foglietto ritrovato. Le perquisizioni deriverebbero da una precedente indagine che lo vede coinvolto, e questo bigliettino suona come la “ciliegina sulla torta”.

ANSA Perquisizioni a casa dei genitori di Sempio

In ogni caso, non c’è la prova che questi soldi siano arrivati a Venditti, ma dalle intercettazioni sembra possibile ipotizzare un collegamento tra la famiglia Sempio e una cifra che doveva essere spostata verso nord.

La risposta di Lovati

In merito alla perquisizione e al bigliettino ritrovato in casa dei genitori, l’avvocato di Andrea Sempio ha dato la propria opinione ai microfoni del programma. Secondo lui si tratta di un appunto, di una sorta di preventivo.

Per Lovati, infatti, il “pizzino” mostrerebbe una cronologia delle spese del caso. Per “Venditti” non si intenderebbe la persona, ma la procura e “gip” per archiviazione. Costo totale: tra i 20 e i 30 mila euro. Lovati è certo: “Non può che essere un preventivo di spesa”.

A questo punto è lo stesso Lovati a dire di essere stato pagato una cifra intorno ai 5.000 euro, ma di non ricordare se in contanti o in altra forma. Dallo studio arriva la replica che questo genere di pagamenti non può avvenire in contanti per legge. Lo stesso dubbio vale per quella cifra che, durante un’intercettazione, si sente dichiarare dai genitori di Sempio, che parlano di andare “su” a pagare in contanti.

L’intercettazione della famiglia Sempio

Durante il programma vengono fatte ascoltare alcune intercettazioni. Una in particolare fa riferimento al 2017, quando in auto si parla di diverse cifre. Si menziona un pagamento ripetuto di circa 3.500 euro.

È durante un momento di silenzio che viene nominato Mario Venditti. Il commento sembra collegare un pagamento in contanti, o altri spostamenti di denaro di cui i due discutono a lungo, direttamente all’ex procuratore. Da qui lo smarrimento e l’indignazione di molti. Si tratta però di un’interpretazione dello scambio tra Giuseppe e la moglie.

Servono prove che colleghino quella cifra direttamente a Venditti. Agli ospiti in studio è comunque suonato come un collegamento implicito, anche per via del commento di Giuseppe, che dice che Venditti non gli piace, ma che “è uno bravo e che ha fatto le domande giuste dalla loro parte”.

Dal canto suo, Venditti ha detto che tutto sarà chiarito, ma che gli rimarrà la perdita d’immagine di questa giornata di perquisizioni e accuse. Aiello, difensore dell’ex procuratore, ha persino scritto una lettera al ministro Nordio criticando le operazioni della procura di Brescia.