Garlasco, Andrea Sempio e l'intercettazione su Soldani: "Magari hanno allungato mille euro ai carabinieri"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quarto Grado, nella puntata in onda su Rete4 venerdì 13 novembre, ha trattato nuovamente il caso del delitto di Garlasco. In particolare, ha puntato i riflettori sul filone relativo all’inchiesta per corruzione, trasmettendo un’intercettazione in cui si sente Andrea Sempio, esattamente un anno fa, parlare con i suoi genitori, palesando il timore che i suoi avvocati abbiano "allungato qualche mille euro ai carabinieri". Nella conversazione vengono menzionati anche Silvio Sapone e Federico Soldani.

Garlasco, nuova intercettazione di Andrea Sempio: citati Sapone e Soldani

"Sempio sospetta che voi avvocati o qualcuno di voi abbiate allungato delle migliaia di euro ai carabinieri per trovare la quadra", ha spiegato il conduttore Gianluigi Nuzzi riferendosi a Massimo Lovati (presente in studio), all’epoca legale del 38enne. "Per fare? Voglio ribadire quanto ho già dichiarato in passato – ha risposto l’avvocato – Il mio parere era netto e chiaro, non c’era nessuna preoccupazione per quel procedimento, che era già vinto in partenza da parte di noi difensori".

Nel corso della puntata è stata mandata in onda l’intercettazione di Sempio mentre parla con i suoi genitori. Nella conversazione vengono citati Silvio Sapone e Federico Soldani, rispettivamente ex luogotenente dei Carabinieri (all’epoca dei fatti responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura di Pavia) ed ex difensore dello stesso Sempio durante le prime indagini.

"Sapone è quello che mi aveva chiamato e mi voleva parlare fuori dalla caserma. Io ho detto: "Di questo qua non mi fido". E l’ho passato a Soldani. Infatti loro parlano dei rapporti tra Soldani e Sapone", dice Sempio nell’intercettazione, mentre è al telefono con il padre.

"Solo che loro, nove su dieci, hanno fatto finta dicendo: "Ah, non so bene". E basta. Il problema è che loro molto probabilmente hanno già mie intercettazioni dove spiego quello che è successo. Quindi vado là e dico quello che è successo. E lì scoppierà un merdo*e, sicuro", ha aggiunto il 38enne.

Sempio e i sospetti sui suoi avvocati: "Magari hanno allungato mille euro ai carabinieri"

"Il punto è uno – ha ragionato Sempio – che non abbiano allungato loro qualche migliaio di euro a qualche carabiniere per qualche minchia*a, non lo so… per farsi dire qualcosa".

"Mi chiamano di sicuro, ci sono delle cose che non… Dei contatti che hanno avuto con me non me li chiedono? Sarebbe strano. Mi ha detto: "Il prossimo che chiamano sei tu, per forza. Mi sembra strano che non mi abbiano già chiamato", conclude Sempio.