Garlasco, Andrea Sempio e l'intercettazione sul video di Chiara che "si è spostata": "Me lo devo aspettare"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giorno dopo giorno continuano a uscire nuovi dettagli in merito ai soliloqui di Andrea Sempio in auto. Diffusa una nuova intercettazione, registrata tramite cimici nell’abitacolo, in cui Sempio parla del video di Chiara Poggi. Gli investigatori che indagano sul delitto di Garlasco hanno ritenuto gli audio “di centrale importanza”.

I soliloqui di Andrea Sempio in auto

Uno dei soliloqui potenzialmente più rilevanti nel nuovo filone di indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, quello che vede al centro Andrea Sempio, è stato intercettato la mattina del 7 giugno 2025.

Sempio era a bordo della sua Fiat Panda quando alle 9:12 ha mormorato: “L’ora… del delitto è stato” [o forse dice “rimarrà”] “nel dubbio… negli ultimi… questa è tutta la confusione voluta… quello che… mentre… la consulenza… va che non è vero che è stato un…”

ANSA

E ancora: [forse dice “Mi stanno uccidendo”] “Sì vogliono… forse… l’ho detto… l’unica ancora di salvezza è” [Quarto Grado?] “cioè” [la nostra salvezza è Quarto] “è un mese cioè… l’unica ancora di salvezza è…”

Il soliloquio continua: “Un mese, un mese che tu mi fai servizi contro… un mese e poi… un mese… di servizi contro… da… non esiste… un mese…”

Poi il pezzo più rilevante: “La storia del video è stata… è stata… il video… lo devo aspettare da un momento all’altro… ok… cioè Chiara… lei nel video sembrava proprio…” [incomprensibile] “si è spostata” [incomprensibile] “si”.

Secondo i pm questa intercettazione del 7 giugno 2025, agli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio, dimostrerebbe che l’indagato avrebbe visto i video intimi girati da Chiara Poggi e Alberto Stasi.

L’annotazione dei carabinieri di Milano

Il quotidiano La Repubblica riporta un’annotazione dei carabinieri di Milano nell’informativa finale: “La vicenda video quindi – che emerge per la prima volta nell’attuale attività investigativa proprio dalle parole di Sempio – è di centrale importanza tanto che è lo stesso indagato a temere che prima o poi se lo dovrà aspettare”.

I bigliettini di Andrea Sempio

Ed oltre alle intercettazioni, nell’indagine su Garlasco si passano ai raggi X anche i bigliettini di Andrea Sempio.

In uno ha scritto: “Da cucina a sala. Vicino televisione. Colpi da M. Campanello. Cell. Finestra da fuori. Tv ripete assassino”.