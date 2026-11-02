Garlasco, Andrea Sempio e l'ipotesi corruzione: Angela Taccia commenta la risposta della Procura

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La difesa di Andrea Sempio, il quale è sotto inchiesta per il delitto di Garlasco, aveva chiesto alla Procura di Pavia se il suo assistito risultasse indagato anche per corruzione. La risposta è arrivata nei giorni scorsi, ma non lo chiarisce. Lo ha raccontato l’avvocata Angela Taccia, intervistata da Pino Rinaldi a Ignoto X su La7: la Procura ha risposto con “nessuna iscrizione suscettibile di comunicazione”, una formula che a suo dire “può voler dire tutto e niente”.

La richiesta, il cosiddetto 335, era stata presentata il 5 ottobre, pochi giorni dopo l’indiscrezione secondo cui anche Andrea Sempio potrebbe essere indagato per corruzione, come il padre Giuseppe.

Perché la risposta della Procura non dice se Sempio è indagato per corruzione

La stessa frase si riceve se il nome non compare da nessuna parte e anche se l’iscrizione esiste e gli investigatori preferiscono tenerla riservata per non danneggiare le indagini. Dalla risposta, quindi, non si capisce se Sempio sia indagato. Taccia non ha escluso che lo sia già e che gli inquirenti, per esigenze investigative, non ritengano opportuno farlo sapere. “Anche lì dobbiamo attendere”, ha aggiunto.

I soldi agli avvocati e l’archiviazione dell’ex procuratore Venditti

Il filone sulla corruzione parte da lontano. Nel 2017 Sempio fu indagato una prima volta per l’omicidio di Chiara Poggi e la sua posizione venne archiviata su richiesta di Mario Venditti, allora procuratore aggiunto di Pavia. Anni dopo, in casa della famiglia, gli investigatori hanno sequestrato un appunto che accosta il nome di Venditti all’archiviazione e a una cifra che leggono come 20-30mila euro. La Procura di Brescia ha ipotizzato che fosse il prezzo di quell’archiviazione e che a versarlo fosse stato il padre di Andrea, Giuseppe Sempio. Lui ha sempre sostenuto che l’appunto riguardava le spese per gli avvocati, 55-60mila euro in tutto, pagati in contanti.

Il 17 settembre, poi, il gip di Brescia ha archiviato la posizione di Venditti, che ha sempre respinto ogni accusa. L’ipotesi di corruzione, secondo fonti vicine all’inchiesta, riguarda ora altre persone e il fascicolo è passato a Pavia. Resta indagato Giuseppe Sempio, iscritto a Brescia nell’ottobre 2025.

Le intercettazioni di casa Sempio e il possibile rinvio a giudizio

Taccia, che assiste Andrea Sempio insieme all’avvocato Liborio Cataliotti, ha sostenuto che le intercettazioni di casa Sempio, ascoltate dalla difesa, mostrino “in modo lapalissiano” che Andrea non c’entra niente con la corruzione. Ha aggiunto, pur non essendo l’avvocata del padre, che lo stesso vale per Giuseppe.

Nelle conversazioni, ha spiegato, i familiari si chiedono se i soldi portati agli avvocati siano rimasti davvero ai legali o se qualcuno di loro abbia avuto un qualche rapporto con uno degli agenti di polizia giudiziaria. Lo ha detto “senza accusare nessuno”: è una domanda che, ha raccontato, la famiglia si pone nelle registrazioni.

Sull’omicidio, intanto, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini a fine settembre ma non ha ancora chiesto il rinvio a giudizio di Sempio. Taccia lo ha definito “molto probabile” e ha detto che la difesa è pronta.