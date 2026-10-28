Garlasco, Andrea Sempio e la domanda ad Alberto Stasi: "Ma tu ci credi davvero a tutto questo casino?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In un’intervista rilasciata a È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, Andrea Sempio torna a parlare dell’inchiesta sul delitto di Garlasco nella quale è indagato. Si rivolge ad Alberto Stasi: “Ma tu ci credi davvero a tutto, tutto questo casino che avete fatto partire?”. Dichiarazioni che arrivano mentre vengono pubblicati i nuovi filmati recuperati dai dispositivi sequestrati a Sempio.

Andrea Sempio ad Alberto Stasi

Intervistato a È sempre Cartabianca, Andrea Sempio punta il dito contro Alberto Stasi. Si domanda se lui e i suoi legali ci credano davvero a tutto quello che hanno fatto partire.

Fa riferimento alle nuove indagini sul caso del delitto di Garlasco, nel quale è indagato con l’ipotesi di omicidio di Chiara Poggi.

“È la difesa di Stasi che mi ci ributta dentro tutte le volte”, commenta. All’intervistatrice dice: “Io ne parlo quando me lo chiedono, non c’è mai stato un atto da parte mia o della mia difesa verso Stasi”.

I video dai dispositivi sequestrati

Affermazioni che emergono insieme ai filmati recuperati dai dispositivi sequestrati all’indagato. In questi si vede Sempio in diverse situazioni, come quando seduto nella propria cameretta dichiarava che lo stupro era una strategia di riproduzione accettata dalla natura.

Sono discorsi spesso controversi, come quando dice: “Nel momento in cui un uomo sta violentando una donna, una parte di lei è sicuramente distrutta e scioccata per quello che accade, mentre un’altra parte di lei, quella più primitiva, sta ragionando”.

Le registrazioni provengono da spezzoni della vita di Sempio, nei quali parla di donne e rapporti sessuali, e a un certo punto fa riferimento anche a una “ragazzina” di fronte a lui e all’aver perso l’occasione per “aprirla”.

Cosa c’era nei dispositivi

Nei dispositivi sequestrati c’è molto altro. I filmati si aggiungono ai post pubblicati da Sempio su un forum dedicato alle tecniche di seduzione nel quale già parlava di predatori sessuali e violenze sessuali come comportamenti giustificati dal punto di vista biologico.

Ricordiamo che l’attività sul forum si è interrotta il 1° novembre 2016, poco prima della prima volta in cui verrà indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Come riportato da Tgcom24, nei dispositivi sono stati inoltre trovati libri sui serial killer, testi medici sulle violenze sessuali, manuali sulle tecniche di omicidio silenzioso e filmati pornografici che simulano torture ai danni di giovani donne.