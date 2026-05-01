Garlasco, Andrea Sempio "ha incontrato Chiara Poggi 4 o 5 volte": la precisazione del padre Giuseppe

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In un’intervista Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, conferma quanto riferito dal figlio sul tipo di frequentazione con Chiara Poggi. L’indagato ha sempre riferito di aver incrociato la sorella dell’amico, Marco Poggi, al massimo una decina di volte. Precisazioni, queste, che ritornano in questi giorni di novità sul delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio parla, inoltre, di un’occasione in cui Chiara avrebbe sorpreso Andrea seduto sul suo letto e di come lui, imbarazzato, si fosse subito rimesso in piedi chiedendole scusa. "Aveva sempre rispetto quando andava in casa d’altri", dice papà Giuseppe.

Giuseppe Sempio parla degli incontri con Chiara Poggi

Sin dalle prime fasi della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, lo stesso ha più volte ribadito di non aver mai avuto una frequentazione costante e assidua con Chiara Poggi. I due si sarebbero incrociati soltanto nelle occasioni in cui Andrea andava in via Pascoli 8 per fare visita all’amico Marco.

Nel corso della puntata del 1° maggio di Mattino Cinque il padre, Giuseppe Sempio, sottolinea proprio questo. Suo figlio frequentava Marco e aveva "sempre rispetto quando andava in casa d’altri".

"L’avrà incontrata, come ha già detto lui, 4 o 5 volte, ‘ciao ciao’ e basta", aggiunge Giuseppe Sempio. Poi il padre dell’indagato racconta un aneddoto che gli aveva riferito il figlio.

"Una volta si era messo seduto sul letto della ragazza", nella stanza di Chiara in cui, ricordiamo, si trovava il pc in uso a tutta la famiglia Poggi. "Lei è entrata e lui si è alzato e ha detto ‘scusami'". Queste dichiarazioni arrivano nel contesto storico in cui è cambiato il capo di incolpazione nei confronti dell’indagato, che secondo i pm avrebbe ucciso la vittima per il rifiuto di un approccio sessuale.

I dubbi di Liborio Cataliotti sul movente

Nel corso della puntata di Ore 14 Sera del 30 aprile Liborio Cataliotti ha espresso i suoi dubbi sul movente del rifiuto dell’avance sessuale. "Quell’avance sessuale sarebbe stata avanzata in precedenza", ha detto.

Quindi "mi raccontassero quando, sulla base di quali indizi e quali riscontri", dato che solitamente chi vede rifiutato un approccio sessuale reagisce nell’immediatezza e "la prima cosa che fa è esplicitare in atti sessuali violenti", ma sul corpo di Chiara Poggi non sono mai stati rilevati i segni di una tentata violenza sessuale.

Le novità sul delitto di Garlasco

Il 6 maggio Andrea Sempio si presenterà in Procura per l’interrogatorio davanti ai pm. L’indagato ha ricevuto una notifica in cui ha visto modificato il capo di incolpazione, da omicidio in concorso a omicidio volontario con il rischio dell’aggravante della crudeltà e dei motivi abietti.

Per l’indagato è "assurdo", in quanto – secondo la sua versione – di Chiara Poggi conosceva a malapena il suono della voce dato che i suoi incontri con la vittima erano occasionali e avvenivano soltanto quando faceva visita all’amico Marco in via Pascoli 8. Per i pm, Sempio avrebbe ucciso da solo e con una sola arma, una reazione feroce dopo un rifiuto da parte della ragazza.