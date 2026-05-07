Garlasco, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per la Procura di Pavia: chiuse le indagini, cosa succede ora

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe stata notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini in merito al delitto di Garlasco. Il 38enne è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007, con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Secondo i pm, il movente sarebbe legato al rifiuto a un’avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l’ha poi colpita almeno 12 volte. La chiusura delle indagini prelude un’eventuale richiesta di processo. La chiusura formale delle indagini consente ora agli avvocati di accedere alla versione integrale degli atti e quindi venire a conoscenza in maniera dettagliata di tutte le prove raccolte contro Andrea Sempio. In concomitanza la Procura di Pavia potrebbe trasmettere alla Procura generale di Milano le carte degli accertamenti effettuati per sollecitare una richiesta di revisione del processo, che si è chiuso nel 2015, con la condanna di Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, cosa è la Discovery

Con la chiusura formale, il 7 maggio, delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, come riportato dall’Ansa, è arrivato il tempo della “Discovery”.

Si tratta di un passaggio strettamente tecnico, ma anche utile per chiarire le indiscrezioni che si susseguono sulle prove a carico di Andrea Sempio.

ANSA

La Discovery è infatti lo svelamento degli atti dell’inchiesta che può avvenire solo con la chiusura delle indagini, in questo caso gestite dalla Procura di Pavia.

La difesa di Andrea Sempio può accedere agli atti e a questo punto Andrea Sempio ha 20 giorni di tempo per farsi interrogare.

Il possibile processo

Scaduti i 20 giorni la Procura di Pavia potrà chiedere al gip il rinvio a giudizio.

Il magistrato preposto deciderà se far partire un nuovo processo quasi 20 anni dopo la morte di Chiara Poggi.

Andrea Sempio sarebbe l’unico indagato per omicidio aggravato.

Il movente del delitto sarebbe il rifiuto ad un approccio.

La nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi

Dopo l’atto della chiusura delle indagini notificata da Andrea Sempio, Adnkronos rivela la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi fatta dalla Procura di Pavia.

“Dopo una iniziale colluttazione, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente” prima nella parte frontale sinistra e poi all’altezza dello zigomo destro, “facendola cadere a terra”, si leggerebbe.

Inoltre, “la trascinava al fine di condurla verso la porta di accesso alla cantina e, dopo che provava a reagire mettendosi carponi, la colpiva nuovamente con almeno 3-4 colpi” sempre alla testa “facendole perdere i sensi”.

A seguito di ciò, “spingeva il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina ove, nonostante la stessa fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi” cagionandole gravi lesioni” al cranio, dalle quali “derivava il decesso”.

La possibile revisione del processo ad Alberto Stasi

Come riporta Il Giornale, il costituzionalista Michele Ainis, in una puntata di Chi l’ha visto, ha spiegato se ci può essere una possibile revisione del processo ad Alberto Stasi.

“La revisione del processo può verificarsi in quattro casi. Uno di questi casi è il contrasto fra giudicati. Io ho un processo che si è concluso con la condanna a Stasi come colpevole singolo di un omicidio. Si instaura un processo a Sempio: poniamo che si concluda con la sua condanna perché venga riconosciuto lui unico colpevole di quell’omicidio, a quel punto ho due sentenze contrastanti ed è il presupposto per chiedere la revisione della sentenza di condanna a Stasi”, queste le parole del costituzionalista.

Secondo Michele Ainis, bisognerebbe dimostrare che sono stati commessi dei reati falsificando le prove, oppure che emergono delle prove radicalmente nuove che dimostrino l’innocenza di Stasi.

Inoltre, ha specificato che Alberto Stasi può chiedere la revisione del processo a suo carico anche prima di una presunta condanna di Andrea Sempio.

Le ultime notizie su Andrea Sempio

Già prima della chiusura formale delle indagini, erano trapelati alcuni degli indizi raccolti dalla Procura di Pavia.

Tra questi, anche un audio di Andrea Sempio che è stato minimizzato dai suoi avvocati.

Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ha invece raccontato la reazione del suo assistito dopo aver saputo dell’audio.

Tra gli indizi più discussi, quello relativo allo scontrino del parcheggio di Vigevano che potrebbe scricchiolare.