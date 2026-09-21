Garlasco, Andrea Sempio in un audio inedito tira in ballo un "sistema": "Se mi dai i soldi ti aiuto"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco. È spuntato un audio inedito in cui Andrea Sempio tira in ballo Silvio Sapone, ex responsabile della Polizia Giudiziaria a Pavia, e un presunto “sistema” in cui, a fronte di un pagamento, si veniva “aiutati”. L’intercettazione è giunta alla trasmissione Rai “Lo Stato delle Cose”, condotta da Massimo Giletti.

Andrea Sempio parla di Silvio Sapone

Un audio esclusivo e nuove nubi sul delitto di Garlasco. Secondo quanto rivelato da Massimo Giletti, presentatore de “Lo Stato delle Cose”, nella puntata del programma in onda lunedì 21 settembre su Rai Tre verrà ascoltata questa intercettazione in cui si sente parlare Andrea Sempio di Silvio Sapone e di un presunto sistema.

L’amico di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, è indagato per la morte della giovane e nelle prossime settimane potrebbe essere rinviato a giudizio dopo la chiusura delle nuove indagini che erano state riaperte da ormai diversi mesi. La vicenda citata nell’audio si lega a quella di Mario Venditti, ex procuratore capo indagato per corruzione a vantaggio dello stesso Sempio e poi di recente assolto.

ANSA

Delitto di Garlasco, c’era un sistema?

“Questo Sapone mi ha chiamato una volta perché, a quanto mi hanno detto, c’era anche un sistema in cui loro cercavano di prendere le persone che erano sottoposte a indagine e… se mi dai i soldi ti aiuto”, questo lo stralcio di intercettazione diffuso dal Corriere della Sera e che anticipa quanto verrà trasmesso dalla trasmissione di Giletti.

A parlare è Andrea Sempio che nomina il carabiniere Silvio Sapone. Un audio, come detto, esclusivo che solleva nuovi dubbi sulle indagini condotte dalla Procura di Pavia nel 2017, parlando di un “sistema” in cui a fronte di un pagamento si ricevevano aiuti.

Il conduttore de “Lo Stato delle Cose” parla di un “documento incredibile” e spiega come “l’ex procuratore Mario Venditti non sia stato corrotto dai Sempio nel 2017 ma che restano i dubbi degli inquirenti sugli uomini della polizia giudiziaria che lavoravano con lui”.

Le accuse di corruzione in Procura a Pavia

A scagionare Venditti è stato il gip del Tribunale di Brescia, che ha accolto la richiesta di archiviazione nei suoi confronti. Di fatti non ci sono prove che possono riportare all’ex procuratore capo.

Questi era stato accusato di aver ricevuto somme di denaro per archiviare l’inchiesta a carico di Sempio nel 2017. Le indagini erano partite dopo il ritrovamento di un appunto nell’abitazione dei genitori di Sempio, sul quale c’era scritto: “Venditti gip archivia per 20-30 euro”.

Archiviate le accuse a Venditti, resta l’ipotesi di corruzione a carico di Giuseppe Sempio, padre del commesso. Come scrive Ansa “l’ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone” e dunque le indagini continueranno.

Chi è Silvio Sapone

Il nome citato da Andrea Sempio nell’intercettazione non è nuovo nelle indagini per chiarire le responsabilità del delitto di Garlasco. Silvio Sapone è, infatti, l’ex responsabile della Polizia Giudiziaria a Pavia: negli scorsi anni si è occupato di analizzare le conversazioni intercettate tra l’indagato e il padre, prima e dopo l’interrogatorio nel 2017. Secondo gli inquirenti tra la famiglia Sempio, lo stesso Sapone e il maresciallo Giuseppe Spoto intercorrevano dei rapporti “opachi” e ci sarebbero stati contatti prima dell’interrogatorio del 10 febbraio 2017.

A gennaio Sempio avrebbe ricevuto sedici telefonate, senza risposta, dal carabiniere ora in pensione e poi lo stesso indagato avrebbe richiamato il militare. “Si pensava di sentire Sempio a verbale e l’ho chiamato per fargli la notifica. Poi i magistrati hanno cambiato idea perché lo volevano prima intercettare. Dovevamo chiamarlo per sentirlo. Poi lui mi ha richiamato il giorno dopo. Onestamente non ricordo il contenuto delle telefonate. Io non conosco i Sempio, non ho agevolato nessuno. Non ho nulla da temere”, aveva detto Sapone durante gli interrogatori con gli inquirenti.

In precedenza, e nella prima volta in cui veniva sentito, Sapone aveva affermato di non avere avuto contatti con Sempio.