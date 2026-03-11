Garlasco, Andrea Sempio indagato da un anno: tutti gli indizi contro di lui tra dna, telefonate e scontrino

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’11 marzo 2025, esattamente un anno fa, il caso del delitto di Garlasco è tornato clamorosamente alla ribalta delle cronache con la notizia dell’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati per l’omicidio di Chiara Poggi. Tra dna, telefonate e scontrini, nel corso di quest’anno si sono rincorse notizie e indiscrezioni sugli indizi contro di lui.

Perché Andrea Sempio è indagato per il delitto di Garlasco

L’11 marzo 2025 è diventata di dominio pubblico la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara Poggi. Per l’assassinio, avvenuto il 13 agosto 2007, è stato condannato in via definitiva nel 2015 il fidanzato Alberto Stasi.

Già alla fine del 2016 Sempio era stato indagato e pochi mesi dopo archiviato dopo un esposto della madre di Alberto Stasi e dei legali di quest’ultimo.

Il Corriere della Sera ha ricostruito quanto successo un anno fa e nei mesi successivi: a riportare Sempio al centro delle indagini è stato il dna sulle unghie (pochi giorni dopo l’iscrizione a Sempio è stato prelevato il dna per un confronto con i risultati dei test genetici eseguiti nel 2007 sul materiale biologico rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi), così come anche alcuni possibili “errori” e “stranezze” nelle indagini condotte in precedenza, dai verbali del 2008 di Sempio e degli amici redatti in contemporanea dagli stessi ufficiali di polizia giudiziaria alla mancata presenza negli atti del malore che colpì proprio Sempio durante l’interrogatorio, passando per le telefonate a casa Poggi del ragazzo nei giorni precedenti al delitto e lo scontrino presentato come “alibi” per la mattina dell’omicidio.

A marzo la Procura ha chiesto l’incidente probatorio sul confronto del dna di Sempio col materiale genetico isolato sotto le unghie della vittima.

Successivamente la Procura ha depositato la consulenza sull’impronta 33 sulle scale della cantina di casa Poggi, mai attribuita prima, e che oggi i pm identificano in quella di Sempio.

A inizio dicembre è stata depositata la perizia Albani, secondo cui il dna sarebbe compatibile con quello “Y” di Sempio, anche se degradato.

La Procura ha poi affidato due nuove consulenze: quella informatica all’esperto Paolo Dal Checco e quella medico legale nelle mani dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo.

A che punto sono le indagini su Andrea Sempio e il caso Garlasco

Tra due o tre mesi, la Procura potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per omicidio di Andrea Sempio e, in quel momento, svelare l’intero compendio di accuse nei suoi confronti.

L’altra indagine a Brescia

Nel frattempo, la Procura di Brescia ha aperto un’altra indagine con l’ipotesi di corruzione, che vede indagati l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti e il padre di Andrea Sempio, Giuseppe.

Il sospetto dei pm bresciani è che l’archiviazione di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco sia stata “pilotata in cambio di soldi”.