Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tra gli elementi in mano alla procura di Pavia nella nuova indagine sul delitto di Garlasco c’è anche una chiavetta Usb, che Chiara Poggi usava per i suoi file personali. Secondo gli inquirenti, su questa memoria transitarono alcuni dei video intimi della ragazza e del fidanzato Alberto Stasi. Filmati “dentro la penna” che Andrea Sempio avrebbe visto, come sembra dire nell’intercettazione del 14 aprile. Secondo l’accusa, in quel momento non si sapeva ancora nulla della pendrive, che era risultata vuota a una prima analisi nel 2007.

Garlasco, la chiavetta Usb che accusa Andrea Sempio

C’è una pendrive al centro delle accuse ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Una chiavetta Usb che la ragazza uccisa usava per trasferire i suoi file personali dal computer, risultata vuota a una prima analisi nelle indagini del 2007.

ANSA

Secondo il consulente informatico della procura di Pavia, su quella memoria transitarono i video intimi di Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, gli stessi poi trovati sul pc della vittima.

Filmati che Andrea Sempio avrebbe visto: nell’intercettazione del 14 aprile 2025, quando parla imitando una voce di donna, l’indagato dice di averli visti e aggiunge: “Dentro la penna“.

Secondo l’accusa, nessuno fino a quel momento poteva sapere dei video nella chiavetta Usb, emersi appunto solo dalla nuova consulenza.

I video di Chiara Poggi

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, Chiara Poggi avrebbe copiato quei video sulla pendrive a giugno per passarli a Stasi. Lui li avrebbe caricati sul suo pc e restituito poi la chiavetta alla fidanzata.

Quei video sarebbero rimasti nella memoria portatile per un mese, prima che la ragazza a luglio li trasferisse sul suo pc, cancellandoli dalla chiavetta al termine delle operazioni.

Quei video sono stati poi trovati dagli inquirenti in una cartella del pc di Poggi protetta da password.

Secondo l’accusa, Andrea Sempio avrebbe visto quei video in una delle occasioni in cui aveva accesso al computer, quando era a casa con Marco Poggi.

Tra queste il 20 luglio 2007, quando i due amici scaricarono sul pc di Chiara un video girato da Sempio col cellulare su dei piccoli vandalismi a scuola.

La difesa di Sempio: “Pendrive notizia che circolava dal 2009”

Secondo l’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, quelle intercettazioni però non sarebbero determinanti.

Il pool difensivo vuole “collocare bene nel tempo quelle affermazioni, in attesa di poter contestualizzare il tutto quando finalmente riusciremo ad ascoltare questi audio”.

Ma, aggiunge, dei video e del movente sessuale “se ne parlava esattamente nei termini nei quali ne parla Sempio” almeno un mese prima delle intercettazioni, in un podcast.

Inoltre, aggiunge Cataliotti, “che ci fosse una pendrive decisiva ai fini della soluzione di quello che veniva definito il giallo di Garlasco era notizia che circolava dal 2009, fin dal processo Stasi. Non è certo una novità”.