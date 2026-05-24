Garlasco, Andrea Sempio intercettato sui magistrati "stracorrotti": "Taccia mi ha detto che la gip è s..."

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il caso di Garlasco si arricchisce di nuove intercettazioni ai danni di Andrea Sempio. In una conversazione in auto con un’amica, avuta il 21 marzo 2025, il 38enne si lascia andare a commenti coloriti sui magistrati che indagano su di lui nella nuova inchiesta sull’uccisione di Chiara Poggi. “C’è la gip che è Garlaschelli, che l’Angela Taccia m’ha detto che è una stronza”, dichiara Sempio parlando della giudice del Tribunale di Pavia. E ancora: “Noi sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta“. Opinioni che mostrano, a questo punto, un clima di forte tensione tra l’indagato e i pm che perdura da circa un anno. Da quando cioè Sempio si avvalse la prima volta della facoltà di non presentarsi ai colloqui.

Cosa ha detto Andrea Sempio nell’intercettazione

Poco più di un anno fa, le indagini su Andrea Sempio erano agli inizi e la cosa scombussolò non poco la strategia dei suoi legali. Dopo averne parlato con questi ultimi, il 38enne si confida con una conoscente, ovviamente senza sapere di essere intercettato.

“Napoleone, Civardi… sono tutti stra-corrotti”, si sente nell’audio della conversazione. Con l’incidente probatorio all’orizzonte, Sempio si consulta più volte coi suoi avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, facendo poi un resoconto all’amica.

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“Parlavamo e lui (Lovati, ndr) e l’Angela continuavano a dire: si vede che è una cosa pilotata in qualche modo perché gli elementi non vengono detti”. E ancora: “Perché le persone sotto sono corrotte, quindi io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo”.

“Vediamo ora quale sarà la reazione, la gip ha dieci gironi di tempo. Magari lunedì dicono già che fanno l’incidente probatorio. Se lo fanno lunedì, vuol dire che proprio sono tutti pagati e via”.

I commenti sulla gip Garlaschelli e sugli inquirenti

Dopo qualche parola, Andrea Sempio sembra riformulare in maniera più blanda il suo giudizio sulla gip Garlaschelli. “In realtà la Garlaschelli si è rivelata una persona corretta cioè, magari stronza nei modi anche se Angela mi ha detto che l’ha trattata bene. Ma comunque corretta”.

Sempio parla però anche degli inquirenti che vogliono portare all’attenzione di un giudice terzo la questione del Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi e attribuito all’indagato.

“Vuol dire che loro quella cosa lì l’avevano già valutata. C’è qualcosa sotto che non va. Difatti l’Angela mi dice: questo qui non è un problema tecnico-giuridico, per me è la gente con cui abbiamo a che fare”.

A quel punto l’amica sembra condividere i sospetti dell’uomo, andando anche oltre: “Cioè, tipo l’avvocato di Stasi conosce questi qua. E in qualche modo, cioè, fanno in quel modo lì? Tramite conoscenze?. Illazioni che trovano l’assenso di Sempio: “Ci son troppe cose sotto strane. Troppe robe strane“.