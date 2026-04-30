Garlasco, Andrea Sempio nega di aver ucciso Chiara Poggi: "Movente assurdo, non aveva rapporti con lei"

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Andrea Sempio ha definito “assurdo” il movente con cui la procura di Pavia avrebbe deciso di accusarlo, da solo, dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Il collegio difensivo del 38enne ha in parte accolto il cambiamento di imputazione, che ha escluso il concorso, come una conferma delle proprie tesi, visto che fin dall’inizio gli avvocati di Sempio sostengono che l’assassino della ragazza sia uno solo. I legali hanno però criticato duramente il movente, per le stesse ragioni del proprio assistito.

La reazione di Andrea Sempio alla rivelazione del movente

Andrea Sempio ha dichiarato di non riuscire a capacitarsi del movente avanzato dalla procura di Pavia, che ritiene che l’uomo abbia ucciso Chiara Poggi per un approccio sessuale negato.

“Ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso sociale, non si capisce da dove deducano un movente sessuale” ha dichiarato Sempio, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.

L’imputazione che è stata notificata ieri a Sempio, contiene un invito a comparire in procura per l’interrogatorio di garanzia il 6 maggio.

Perché, secondo gli avvocati di Sempio, l’imputazione “dà ragione” alla difesa

Un dettaglio che gli avvocati di Andrea Sempio hanno sottolineato è che l’imputazione, cambiata da concorso in omicidio a omicidio, conferma una delle teorie sostenute dal collegio difensivo.

La procura, durante le indagini, avrebbe infatti sostenuto che l’omicidio di Garlasco avrebbe coinvolto più persone, una delle quali sarebbe stata Andrea Sempio.

Al contrario, la difesa sosteneva che l’assassino fosse uno e che non fosse Sempio. La nuova imputazione, in questo senso, è d’accordo con questa tesi difensiva.

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