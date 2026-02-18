Garlasco, Andrea Sempio nega la corruzione, "nessun contatto con gli inquirenti al di là degli interrogatori"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella sua intervista-fiume rilasciata per il Tg1 Andrea Sempio ha parlato anche dell’inchiesta parallela, quella fatta partire dalla Procura di Brescia a carico dell’ex procuratore Mario Venditti. L’ipotesi degli inquirenti è che la famiglia Sempio, nello specifico il padre Giuseppe, avrebbe mobilitato denari a favore proprio di Venditti per spingerlo ad archiviare la prima indagine che coinvolgeva l’amico di Marco Poggi. Sempio al Tg1 respinge ogni sospetto, e aggiunge che i soli denari spesi dalla famiglia erano stati destinati agli avvocati.

Andrea Sempio nega ogni tipo di corruzione

Quando Andrea Sempio è stato intervistato da Giuseppe La Venia per il Tg1, oltre a riflettere sull’inchiesta che lo vede come indagato per omicidio in concorso nel delitto di Garlasco, ha parlato anche del fascicolo aperto dalla Procura di Brescia a carico di Mario Venditti.

Brevemente, secondo gli investigatori i Sempio avrebbero corrotto Venditti e la polizia giudiziaria per ottenere l’archiviazione, poi avvenuta, nel 2017. Appurato che alcuni trasferimenti di denaro tra i famigliari sono documentati, Andrea Sempio chiarisce: “Non c’è stata nessuna corruzione“.

ANSA

Poi aggiunge: “Non ci sono mai stati contatti con Venditti o altri inquirenti fuori dal momento in cui siamo stati interrogati”, e inoltre: “Quei soldi che sono stati mobilitati sono stati usati per gli avvocati“.

Infine riflette sulla velocità con cui sono venute fuori le notizie: “Mentre i miei genitori venivano interrogati già giravano le notizie sul mandato di perquisizione”, ma soprattutto non sarebbero mai venute fuori le dichiarazioni rilasciate dai suoi avvocati, dal momento che sulla stampa e sui social è stato dato più spazio al sospetto.

Le dichiarazioni sul delitto di Garlasco

Nella stessa intervista Sempio è ritornato sull’indagine a suo carico. Come in ogni occasione, e come più volte ribadito dai suoi avvocati, l’indagato nega di aver visto filmati intimi che mostravano Chiara Poggi e Alberto Stasi nel pc della villetta di via Pascoli 8, la cui copia forense è ora sotto la lente della Procura di Pavia insieme a quella del dispositivo di Stasi.

Soprattutto, tra lui e la vittima non ci sarebbe mai stato alcun contatto privato, nemmeno una telefonata. Lo stesso vale per Alberto Stasi, che Sempio dice di non aver mai incrociato nemmeno in casa dell’amico Marco, anche se era il fidanzato di Chiara. Dice questo, Sempio, per porre in evidenza la stranezza del concorso in omicidio che gli hanno contestato con Stasi: “Non ci siamo mai visti, mai conosciuti, lo ha detto anche lui”.

L’errore ammesso da Cassese

La nuova indagine sul delitto di Garlasco ha fatto ricomparire vecchi fantasmi. Uno di questi riguarda gli errori commessi dagli investigatori una volta entrati per la prima volta nella villetta di via Pascoli.

Nel corso della puntata di Mattino Cinque del 18 febbraio Gennaro Cassese, colonnello dei carabinieri all’epoca dei fatti, ha fatto luce sul dettaglio delle impronte insanguinate presenti sul pigiama di Chiara Poggi, all’altezza della spalla. Impronte sparite, come noto, in quanto il corpo fu girato dal dottor Marco Ballardini, il medico legale che effettuò l’autopsia sul corpo della ragazza.

“L’Arma non ha ritagliato quel tessuto perché doveva essere repertato. Il lembo del pigiama di Chiara doveva essere tagliato”, ma non è stato fatto. Si è trattato dunque di un errore dei militari, e non del dottor Ballardini.