Garlasco, Andrea Sempio nell'intervista al Tg1 confessa di avere "paura di essere arrestato dal primo giorno"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, illustra al Tg1 le consulenze difensive e contesta gli elementi raccolti dalla Procura di Pavia.

La difesa analizza l’impronta della scarpa, il DNA e l’impronta 33; Sempio prevede una richiesta di rinvio a giudizio e si dichiara estraneo al delitto.

L’indagato racconta le telefonate a casa Poggi, i rapporti con Chiara e le conseguenze personali dell’inchiesta, dicendosi in attesa di una rapida soluzione.

I riflettori si sono riaccessi sul delitto di Garlasco a distanza di quasi 20 anni, ma non solo su Alberto Stasi. Il nuovo indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni della Rai in una lunga intervista rilasciata a TG1 Talks. Lo ha fatto alla vigilia del deposito delle consulenze da parte dei suoi avvocati, decisive per ribattere alle accuse della Procura di Pavia che contesta all’indagato di essere l’assassino di Chiara Poggi.

La prova dell’impronta e la misura delle scarpa

Il giornalista della Rai, Giuseppe La Venia, ha aperto l’intervista chiedendo immediatamente a Sempio quale numero di scarpa indossi: “44, è così più o meno da quando avevo 17-18 anni”, ha risposto.

Sul fatto che i suoi consulenti e il pool legale che lo assiste dicano che anche nel 2007 portasse il 44, e quindi la sua impronta non può essere quella che ha lasciato il killer, che sarebbe un 42, Sempio ha sottolineato che “questa la affrontiamo come una possibile prova a discarico. Nel momento in cui dovessimo riuscire a dimostrare che io non potevo lasciare fisicamente quel tipo di impronta, allora a cascata tutto quello che viene dopo va a cadere. Credo che quella sarà una delle consulenze più importanti. Noi affronteremo il tema anche da modi in cui non è mai stato affrontato prima, con un livello di dettaglio e di profondità come non è stato fatto prima, quindi credo porteremo degli elementi molto interessanti”.

Nella consulenza, ha confermato l’indagato, c’è anche lo studio del suo piede tridimensionalmente, compresa la crescita delle parti ossee e molli.

In aggiunta, la difesa di Sempio ha sostenuto che l’impronta dell’assassino potrebbe essere anche più piccola del 42, fino all’ipotesi del 39-40. E questo significherebbe che non sarebbe nemmeno di Alberto Stasi: “So che ha destato un po’ di scalpore il fatto che sia stato detto che porteremo un elemento che potrebbe essere anche a favore di Stasi. Il punto è questo: il risultato che noi abbiamo è quello. Noi abbiamo affrontato questo tema dell’impronta da angolazioni nuove e facendo lavorare dei consulenti alla cieca, che non erano in contatto tra loro. Ognuno ha fatto le sue verifiche e siamo arrivati sempre allo stesso risultato. Se poi questo verrà valorizzato anche per la figura di Alberto Stasi, è una cosa che riguarda lui. Noi il risultato che abbiamo è questo e non possiamo variarlo”.

Sempio comunque ha riferito di non avere sospetti su una terza persona: “Per ora ho visto solo questo dato (ossia quello relativo all’impronta, che potrebbe essere più piccola del 42), che mi pare francamente difficile da confutare. Poi si vedrà quando depositeremo il tutto. Vedremo se aprirà nuovi scenari, ma per il momento penso alla mia parte. Io al momento non ho sospetti su altri e non mi sto interrogando su quello”.

La richiesta di rinvio a giudizio e gli elementi scientifici

Andrea Sempio si è detto convinto che la Procura avanzerà “la richiesta di rinvio a giudizio, francamente ci sembra scontata per come si è svolto il tutto e per il fatto che l’incolpazione sia cambiata nell’arco dei mesi. Vuol dire che la Procura è abbastanza sicura del risultato a cui è arrivata, quindi ce l’aspettiamo. Noi eravamo pronti anche 4 mesi fa ad andare in aula e affrontare tutti i temi. Ci aspettiamo che il tutto venga affrontato con lo stesso livello di dettaglio e riteniamo che a quel punto il risultato sarà quello a cui siamo giunti noi”.

La Procura contesta a Sempio non solo la questione dell’impronta della scarpa, ma anche il materiale biologico/DNA sotto le unghie di Chiara Poggi e l’impronta 33 sulla parete che porta alla cantina: “Qualora non dovessimo riuscire a convincere con l’argomentazione dell’impronta di scarpa, ci sentiamo pronti anche su tutti gli altri temi. Per il discorso genetico c’è già stato un incidente probatorio e il perito ha riportato che da quel DNA non si può tirar fuori un dato certo. L’impronta 33 la affrontiamo da angolazioni da cui non era ancora stata affrontata. Noi non solo non la riteniamo attribuibile a me, ma a nessuno in generale, perché non troviamo il numero di minuzie sufficienti per attribuirla a qualcuno. Inoltre riteniamo che non sia un’impronta insanguinata: si tratta di un punto del muro dove era normale appoggiarsi scendendo in cantina, dove anche altri hanno lasciato impronte. A quel punto perde il valore di grande indizio”.

L’ipotesi del colpevole ancora libero e i rapporti con Chiara Poggi

La Venia ha poi chiesto una riflessione a Sempio sul fatto che l’ipotesi della Procura di Pavia è che ci sia un innocente in carcere da tanti anni e un colpevole fuori da 19 anni: “Potrebbe essere possibile. Nella storia ci sono casi risolti a distanza di tanti anni (poi ha citato quello di Beniamino Zuncheddu, ndr). Io a parte il mio caso non sono molto appassionato di cronaca nera”.

Il giornalista della Rai gli ha poi chiesto se resisterebbe a nascondere una verità così grande per 19 anni: “È un problema che non mi sono mai posto. Io non c’entro nulla con questo omicidio, quindi non ho mai dovuto fare i conti con la mia coscienza per 19 anni per questa cosa. Se è possibile in generale, sarà anche possibile, ma io non ho mai dovuto affrontare questa situazione”.

Sul fatto che il suo nome sia tornato nel caso dopo l’indagine del 2017, Sempio ha dichiarato che “negli anni sono state proposte varie ipotesi alternative: la mia è quella che ha fatto più presa. La Procura si è sempre mossa su impulso della difesa dell’attuale condannato che proponeva una visione alternativa, ed è per questo che ricado sempre dentro la vicenda”.

E poi, alla domanda su che rapporti avesse all’epoca con Chiara Poggi, Sempio ha risposto che “né io né i miei amici avevamo un vero e proprio rapporto con lei. Era un rapporto di cortesia. Ci incrociavamo a casa quando andavamo a trovare il fratello Marco nei pomeriggi in cui lei non lavorava o la casa era libera. Era soltanto un ‘ciao ciao’ quando ci si incrociava: mai incontrata fuori casa, mai avuto il numero di telefono, contatti o chat, non eravamo amici e non abbiamo mai avuto un dialogo”.

Le telefonate, i presunti video e le intercettazioni

Sulle tre telefonate fatte nei giorni precedenti il delitto a casa Poggi, dove c’era soltanto Chiara, la Procura sostiene che Sempio si fosse reso protagonista di un’avance sessuale poi rifiutata.

Sempio ha spiegato la sua verità: “Ho tentato di contattare Marco e non ci sono riuscito, così ho chiamato a casa per sapere quando sarebbe rientrato dalle vacanze. Questa cosa è stata confermata da me, da Marco, dai nostri amici e anche da un amico del padre che fece la stessa identica cosa. Tutte quelle chiamate messe assieme arrivano al massimo a 30 secondi: è difficile persino immaginare un dialogo o un’avance in quel tempo”.

Poi, ha negato di aver mai avuto un’attrazione per la sorella dell’amico: “Quando ho sentito del movente dell’avance rifiutata sono rimasto basito. Mi sono chiesto da dove potesse nascere una cosa del genere, dato che non avevamo contatti regolari“.

Sul perché si sia sottratto all’interrogatorio dei magistrati e alla consulenza personologica, ha spiegato che “sono scelte concordate con gli avvocati. Su aspetti come l’impronta 33, il DNA e gli aspetti tecnici non c’è molto che io potessi chiarire a voce, serve una perizia tecnica“.

Sempio non è stato interrogato, ma è rimasto 3 ore nella stanza del magistrato nel giorno in cui la Procura ha elencato tutte le accuse a suo carico: “Ero sollevato. Dopo un anno e mezzo di follia, voci e notizie assurde sui giornali, finalmente stavamo andando agli elementi veri dell’accusa. Capire cosa c’era dietro per me è stato liberatorio.

Sul video intimi di Chiara Poggi, poi, Sempio ha affermato che “non li ho mai visti, ne ho sentito parlare solo dai media. La consulenza informatica disposta dalla Procura stessa stabilisce che quei video non sono mai usciti dai dispositivi di Chiara Poggi o Alberto Stasi e che gli accessi erano legati solo a loro due o ad azioni automatiche del computer”.

L’inchiesta collaterale per corruzione, la vita sospesa e il futuro

Nell’inchiesta collaterale sulla presunta corruzione, Sempio ha dichiarto che “sapevo dei contatti avuti nel 2016-2017 con Sapone e nell’intercettazione (“Se parlo io viene giù tutto”, ndr) dicevo solo che, se me lo avessero chiesto, non avrei negato di essere stato contattato da lui”.

I magistrati ipotizzano che gli avvocati abbiano chiesto cifre tra i 45 mila e i 60 mila euro: “Tutti i soldi li abbiamo consegnati agli avvocati. Per noi era la prima volta che avevamo a che fare con avvocati in un caso di omicidio e ci siamo fidati delle loro richieste. Non credo ci siano stati passaggi di denaro verso altri”.

Sulla paura di essere arrestato, ha confidato c’è “dal primo giorno. Ogni volta che un’auto si ferma sotto casa mia, in una via chiusa, ti chiedi perché sia lì. La storia del ‘borsone pronto’ era solo una metafora per dire che ero pronto a ogni evenienza, non che avessi davvero la valigia sotto il letto. La mia vita al momento è sospesa. Ho perso il lavoro per un cambio di gestione aziendale che non c’entra con il caso. Sto chiuso in casa o vado dagli avvocati. Uscire è problematico perché la gente si zittisce o fa foto di nascosto. Ho dovuto tagliare i rapporti con i miei amici anche per tutelare le loro testimonianze”.

Ma come si immagina la fine di questa storia? “Spero si risolva il prima possibile. L’attesa è la parte più difficile. Mi viene in mente il libro di Primo Levi Se questo è un uomo, dove si diceva ‘domani mai’. Non riesco a immaginare il dopo o come riprendere una vita normale finché si è immersi in questa vicenda, ma reputo un’assoluzione più probabile rispetto a una condanna”.

Quante sono le consulenze della difesa Sempio

Nella giornata di venerdì 16 ottobre (due giorni prima della scadenza fissata al 18 ottobre, che però è una domenica), gli avvocati di Andrea Sempio hanno depositato 5 consulenze.

Si sarebbero concentrate sul piede dell’indagato, sull’impronta 33, sul dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e sulla ricostruzione della dinamica del delitto.

Di fatto è l’ultimo capitolo dell’indagine: la palla torna quindi alla Procura di Pavia per la richiesta (scontata) di rinvio a giudizio.

Intanto a Gente, Ugo Ricci, genetista di Alberto Stasi, ha ricostruito quando, a suo dire, sarebbe successo in merito all’analisi dna sui pedali della bicicletta.

FAQ Qual è la posizione di Sempio sull’impronta della scarpa? Sempio sostiene di portare il 44 fin dai 17-18 anni e afferma che la consulenza difensiva potrebbe dimostrare che non poteva lasciare l’impronta attribuita all’assassino. Che cosa contesta la Procura di Pavia ad Andrea Sempio? Oltre all’impronta della scarpa, la Procura richiama il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e l’impronta 33 sulla parete che conduce alla cantina. Come spiega Sempio le telefonate a casa Poggi? Dice di aver chiamato per sapere quando sarebbe rientrato Marco, dopo non essere riuscito a contattarlo. Secondo lui, le telefonate durarono al massimo 30 secondi. Sempio conosceva Chiara Poggi? Descrive il loro rapporto come una semplice cortesia: si incrociavano a casa quando lui andava a trovare Marco, senza frequentarsi né avere contatti telefonici o chat. Quante consulenze ha depositato la difesa di Sempio? Gli avvocati ne hanno depositate cinque, dedicate al piede di Sempio, all’impronta 33, al DNA sotto le unghie di Chiara Poggi e alla ricostruzione del delitto. Qual è la posizione di Sempio sull’impronta della scarpa? Sempio sostiene di portare il 44 fin dai 17-18 anni e afferma che la consulenza difensiva potrebbe dimostrare che non poteva lasciare l’impronta attribuita all’assassino. Che cosa contesta la Procura di Pavia ad Andrea Sempio? Oltre all’impronta della scarpa, la Procura richiama il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e l’impronta 33 sulla parete che conduce alla cantina. Come spiega Sempio le telefonate a casa Poggi? Dice di aver chiamato per sapere quando sarebbe rientrato Marco, dopo non essere riuscito a contattarlo. Secondo lui, le telefonate durarono al massimo 30 secondi. Sempio conosceva Chiara Poggi? Descrive il loro rapporto come una semplice cortesia: si incrociavano a casa quando lui andava a trovare Marco, senza frequentarsi né avere contatti telefonici o chat. Quante consulenze ha depositato la difesa di Sempio? Gli avvocati ne hanno depositate cinque, dedicate al piede di Sempio, all’impronta 33, al DNA sotto le unghie di Chiara Poggi e alla ricostruzione del delitto.