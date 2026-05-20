Garlasco, Andrea Sempio nomina De Rensis fra gli "sciacalli": la replica caustica dell'avvocato di Stasi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il delitto di Garlasco è ormai terreno di scontro frontale tra i protagonisti delle nuove indagini. Durante l’ultima puntata della trasmissione La vita in diretta, l’attenzione si è spostata su una recente intercettazione ambientale che coinvolge Andrea Sempio. Le parole del 38enne hanno innescato l’immediata e velenosa controrisposta di Antonio De Rensis, storico difensore di Alberto Stasi.

Garlasco, l’accusa di sciacallaggio di Sempio

Al centro del dibattito televisivo del 20 maggio è finita una registrazione in cui Sempio esprimeva il proprio netto rifiuto di rilasciare dichiarazioni pubbliche o approfondire i dettagli legati alla vittima e alla famiglia Poggi.

Nel colloquio intercettato, l’indagato definiva tali interventi mediatici come una forma di “sciacallaggio“, tesa unicamente a capitalizzare il consenso del pubblico.

Sempio ha citato esplicitamente l’avvocato De Rensis inserendolo tra coloro che, a suo dire, evocherebbero costantemente la memoria di Chiara Poggi per orientare il dibattito e “tirarsi la gente dalla propria parte“.

La replica di De Rensis

La replica del legale in studio non si è fatta attendere.

De Rensis ha rigettato con fermezza le accuse, ricordando la natura oggettiva del proprio ruolo assistenziale: dal momento che Stasi era il fidanzato ufficiale della vittima ed è stato condannato in via definitiva per quel reato, risulta tecnicamente e processualmente inevitabile fare continuo riferimento a Chiara e ai suoi familiari in ogni sede, sia giudiziaria sia informativa.

Dopo aver chiarito la propria posizione, l’avvocato di Stasi ha lanciato una stilettata nei confronti dell’indagato.

De Rensis ha detto di “non volerlo disturbare” poiché l’uomo sarebbe stato impegnato a “preparare l’interrogatorio” con i propri consulenti.

La frase del legale nasconde in realtà un chiaro e caustico riferimento a quanto accaduto il 6 maggio 2026, presso la Procura di Pavia: convocato davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi per rispondere dell’accusa di omicidio volontario, Sempio ha infatti scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, facendo scena muta davanti agli inquirenti.

La strategia dei legali di Sempio

La decisione di non rispondere ai magistrati era stata anticipata dagli avvocati difensori di Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia.

I legali avevano giustificato la scelta spiegando che il quadro probatorio della Procura risulta ancora incompleto e non pienamente visionabile dalla difesa.

Prima di un eventuale confronto diretto con i pubblici ministeri, la difesa ha preferito dare priorità a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta, sottoponendo l’assistito a test specifici.