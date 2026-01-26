Garlasco, Andrea Sempio non guardò mai video intimi di Chiara e Alberto Stasi secondo i periti dei Poggi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andrea Sempio non avrebbe mai visto i filmati intimi di Chiara Poggi con l’allora fidanzato Alberto Stasi. Ne sono certi i consulenti della famiglia della giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli esperti, una analisi effettuata con nuovi software avrebbe escluso che l’indagato, amico del fratello della vittima, possa aver avuto accesso a quei video che si trovavano nel pc della giovane. Computer al centro, assieme a quello di Stasi, della richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di Sempio.

Andrea Sempio non guardò mai video intimi di Chiara Poggi

Stando a una nuova analisi effettuata da consulenti della famiglia Poggi, Andrea Sempio non avrebbe mai visto i video che ritraggono insieme in atteggiamenti intimi Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi.

Filmati che si trovavano sul computer della ragazza, usato anche dal resto della famiglia, e che, per qualcuno, potrebbero costituire il movente dell’omicidio di Chiara Poggi.

ANSA

Secondo quanto riporta Adnkronos, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti informatici Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti analizzando quei file con nuovi software non disponibili all’epoca delle prime indagini.

La relazione dei consulenti della famiglia Poggi

Quei video intimi erano contenuti in un file zip protetto da password presente sul pc di Chiara Poggi.

Secondo i consulenti dei Poggi, non ci sono evidenze di apertura o visualizzazioni dei filmati sul computer della giovane.

Le conclusioni degli esperti sono contenute in una relazione che è stata consegnata la scorsa settimana alla gip del tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli.

I file pornografici sul pc di Alberto Stasi

Gli accertamenti condotti dai consulenti dei Poggi hanno fatto emergere anche altro, come reso noto alcuni giorni fa dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna.

Secondo i consulenti di parte, la sera prima di essere uccisa, Chiara Poggi era entrata nella ormai nota cartella “Militare” nel pc del fidanzato dove Stasi conservava numerosi file pornografici, catalogati per genere.

Di quei file, di alcune immagini la 26enne avrebbe sicuramente visto l’anteprima. Un elemento che potrebbe spiegare il movente del delitto.

Garlasco, la difesa di Sempio chiede l’incidente probatorio sui pc di Poggi e Stasi

Intanto, è notizia di oggi, 26 gennaio, che gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno depositato alla gip di Pavia la richiesta di un incidente probatorio per effettuare nuove analisi sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Sulla richiesta dovrà decidere ora decidere la giudice Garlaschelli.