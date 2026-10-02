Garlasco, Andrea Sempio non ha dubbi sull'omicidio di Chiara Poggi: "È stato Stasi e la condanna è fondata"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Sempio ha scelto di rompere il silenzio dopo la chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco, parlando ai microfoni di Quarto Grado. Il 38enne ha dichiarato che, a suo dire, dalla nuova inchiesta non sarebbero emersi elementi per andare a processo. Tuttavia, qualora ciò dovesse avvenire, si è detto pronto ad affrontare la situazione. Inoltre, ha affermato di credere che l’assassino di Chiara Poggi sia Alberto Stasi.

Garlasco, Andrea Sempio a Quarto Grado:

"Sono sollevato che si sia chiusa questa prima parte di indagini così mi posso levare da questo marasma di supposizioni, piste inventate e notizie smentite. Ora spero che finalmente si vadano a vedere i fatti concreti", ha esordito Sempio.

"Secondo me non ci sono argomenti per arrivare a un processo. Credo che sia tutto spiegabile con le dovute verifiche. Parlando con la mia difesa non c’è un argomento che ci preoccupi più di altri", ha aggiunto.

"L’impronta 33? A noi quelle minuzie non risultano. Per noi non è attribuibile a nessuno, in generale. Se diranno che è mia, bene. Resta un’impronta su un muro. Ci sono altre impronte di altre persone. Chi scendeva le scale in quella casa si appoggiava lì. A noi non serve sapere cosa potrebbe non essere, cosa si può escludere. Servono certezze", ha proseguito Sempio.

E ancora: "La scarpa numero 42? Se tu avessi trovato a casa mia una scarpa insanguinata ok, se tu mi dici che è compatibile non hai un elemento vero che colleghi quella scarpa all’assassino. Io avevo il 44 all’epoca e ho ancora oggi quel numero".

Sempio: "Per me l’assassino di Chiara Poggi è Alberto Stasi"

L’intervista è poi virata sull’ipotesi secondo cui possa essere avvenuto uno scambio di provette di Dna tra quelle dei pedali della bici di Alberto Stasi e quelle del cucchiaino della colazione di Chiara Poggi.

"La giustizia è suscettibile di errori – ha commentato il 38enne – Se c’è stato davvero un errore è una tragedia". Tuttavia Sempio resta convinto dell’identità del killer dell’omicidio di Garlasco: "Io credo che l’assassino di Chiara Poggi sia Alberto Stasi e che la condanna sia fondata", ha chiosato Sempio.

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