Garlasco, Andrea Sempio non ha dubbi sull'omicidio di Chiara Poggi: "È stato Stasi e la condanna è fondata"
Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio con un'intervista a Quarto Grado: "Se capiterà di andare a giudizio, l’affronteremo"
Andrea Sempio ha scelto di rompere il silenzio dopo la chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco, parlando ai microfoni di Quarto Grado. Il 38enne ha dichiarato che, a suo dire, dalla nuova inchiesta non sarebbero emersi elementi per andare a processo. Tuttavia, qualora ciò dovesse avvenire, si è detto pronto ad affrontare la situazione. Inoltre, ha affermato di credere che l’assassino di Chiara Poggi sia Alberto Stasi.
- Garlasco, Andrea Sempio a Quarto Grado:
- Sempio: "Per me l'assassino di Chiara Poggi è Alberto Stasi"
Garlasco, Andrea Sempio a Quarto Grado:
"Sono sollevato che si sia chiusa questa prima parte di indagini così mi posso levare da questo marasma di supposizioni, piste inventate e notizie smentite. Ora spero che finalmente si vadano a vedere i fatti concreti", ha esordito Sempio.
"Secondo me non ci sono argomenti per arrivare a un processo. Credo che sia tutto spiegabile con le dovute verifiche. Parlando con la mia difesa non c’è un argomento che ci preoccupi più di altri", ha aggiunto.
"L’impronta 33? A noi quelle minuzie non risultano. Per noi non è attribuibile a nessuno, in generale. Se diranno che è mia, bene. Resta un’impronta su un muro. Ci sono altre impronte di altre persone. Chi scendeva le scale in quella casa si appoggiava lì. A noi non serve sapere cosa potrebbe non essere, cosa si può escludere. Servono certezze", ha proseguito Sempio.
E ancora: "La scarpa numero 42? Se tu avessi trovato a casa mia una scarpa insanguinata ok, se tu mi dici che è compatibile non hai un elemento vero che colleghi quella scarpa all’assassino. Io avevo il 44 all’epoca e ho ancora oggi quel numero".
Sempio: "Per me l’assassino di Chiara Poggi è Alberto Stasi"
L’intervista è poi virata sull’ipotesi secondo cui possa essere avvenuto uno scambio di provette di Dna tra quelle dei pedali della bici di Alberto Stasi e quelle del cucchiaino della colazione di Chiara Poggi.
"La giustizia è suscettibile di errori – ha commentato il 38enne – Se c’è stato davvero un errore è una tragedia". Tuttavia Sempio resta convinto dell’identità del killer dell’omicidio di Garlasco: "Io credo che l’assassino di Chiara Poggi sia Alberto Stasi e che la condanna sia fondata", ha chiosato Sempio.
Notizia in aggiornamento…