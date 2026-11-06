Garlasco, Andrea Sempio non ha paura per la richiesta di rinvio a giudizio: "Spero siamo vicini alla fine"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Martedì 3 novembre i pm della Procura di Pavia, concluse le nuove indagini sul delitto di Garlasco, hanno chiesto il rinvio a giudizio per il nuovo e unico indagato Andrea Sempio. Il 38enne è stato raggiunto dalle telecamere della trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, spiegando di aspettarsi un simile sviluppo e aggiungendo di sperare di andare in aula al più presto così da poter "risolvere tutto".

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: "Non ho paura, ma c’è tensione"

L’inviato di Quarto Grado ha intercettato Sempio in un parcheggio, mentre il 38enne si stava mettendo al volante della sua Fiat Panda. Il giornalista ha chiesto all’indagato come ha reagito alla richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio di Chiara Poggi. "Tutto bene, è andata come ci aspettavamo – ha dichiarato – Non è una notizia che ci cade dal cielo. Speriamo di andare in aula il prima possibile per risolvere tutto. Se ho paura? No, c’è però tensione perché il momento è quello che è. Ma paura no".

A questo punto il giornalista ha ricordato che secondo la procura di Pavia Sempio avrebbe ucciso Chiara a causa di un rifiuto sessuale. "Questo rifiuto sarebbe simile ai rifiuti di cui parli in certi video e soliloqui. Ci trovi una connessione tra le due cose?", ha chiesto l’inviato. Pronta la replica del 38enne: "Io no, ma credo che nemmeno la procura l’abbia trovata visto che quelle cose che sono uscite non sono nemmeno state citate nella loro informativa finale".

Alla richiesta di mandare un messaggio alla famiglia Poggi, Sempio si è così espresso: "Spero che siamo vicini alla fine di tutto questo, sia per noi sia per i Poggi. E credo che finalmente potremo dimostrarlo". L’inviato ha infine provato a strappare un commento all’indagato in riferimento a coloro che lo giudicheranno, ma Sempio è montato a bordo della Panda e si è dileguato senza ribattere.

Giuseppe Sempio: "Mio figlio è innocente"

Nelle scorse ore, gli inviati della Vita in Diretta, talk show di Rai 1 condotto da Alberto Matano, hanno raggiunto Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, rispettivamente padre e madre di Andrea, fuori da un supermercato.

"Si va avanti, ma io sono obbligato a non parlare", si è affrettato a dire Giuseppe, riferendosi alla richiesta arrivata dagli avvocati del figlio, che sono in silenzio stampa in attesa della decisione del Gup. Il genitore, però, una frase l’ha concessa, ribadendo di credere fermamente alla non colpevolezza del figlio. "Sono sicuro che è innocente", ha chiosato.