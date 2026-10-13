Garlasco, Andrea Sempio non si farà interrogare e evita ancora i pm: la scelta dei legali sull'indagine

Andrea Sempio non parlerà con i pm e non renderà spontanee dichiarazioni. È quanto sostengono i suoi difensori, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, che tra giovedì 15 ottobre e venerdì 16 depositeranno le loro cinque consulenze con le quali intendono smontare l’impianto accusatorio della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Il loro assistito non renderà nemmeno un interrogatorio. L’appuntamento è rimandato, eventualmente, all’udienza preliminare o, qualora venisse rinviato a giudizio, al dibattimento.

Andrea Sempio non parlerà con i pm

La notizia arriva dall’Ansa. I legali di Andrea Sempio, ovvero Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno riferito che il loro assistito non si presenterà davanti ai pm entro il 18 ottobre, data in cui scadono i termini secondo il codice, né per sottoporsi a interrogatorio né per rendere dichiarazioni spontanee.

Gli avvocati dell’indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Garlasco, rimandano quindi la decisione all’udienza preliminare o, qualora Sempio venga rinviato a giudizio, al dibattimento.

ANSA

Nel frattempo Taccia e Cataliotti, tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, depositeranno le loro cinque consulenze, firmate insieme ai loro consulenti di parte, con le quali sono sicuri di smontare l’intero impianto accusatorio.

Tra i dettagli messi nero su bianco sui documenti che verranno depositati ci sono l’impronta 33 e l’impronta della suola a pallini.

Le anticipazioni di Liborio Cataliotti

Nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre Liborio Cataliotti, in collegamento con Dentro la Notizia, è stato in grado di fornire qualche anticipazione sulle consulenze firmate dopo un vertice a Roma con i loro esperti.

Come anticipato, a proposito dell’impronta della suola a pallini, fino ad ora attribuita ad Alberto Stasi, Cataliotti ha detto che “le 25 impronte lasciate dall’assassino sul pavimento sono nettamente più piccole rispetto al numero di piede del nostro assistito”. Un parere condiviso anche con Roberta Bruzzone, che a La Vita in Diretta ha dichiarato che quell’orma a pallini rappresenterebbe l’asso nella manica della difesa di Sempio: “Chiarito quello, finisce l’inchiesta e finiscono i giochi”, ha detto la criminologa.

A proposito dell’impronta 33, inoltre, Cataliotti ha riferito che i suoi consulenti avrebbero ottenuto “risultati completamente opposti rispetto a quelli della Procura”, che attribuisce la forma di quella mano ad Andrea Sempio.

Garlasco, le ultime dichiarazioni dell’indagato

Nella giornata di lunedì 12 ottobre i giornalisti hanno raggiunto Andrea Sempio mentre si avviava verso il centro Genomica di Roma per l’incontro con il pool difensivo. L’indagato è stato didascalico: “Riusciremo a chiarire tutto appena potremo”, ha detto all’Adnkronos.

Le consulenze che verranno depositate si distinguono per “l’alto tasso di scientificità”, ha affermato Cataliotti, che ha aggiunto: “Sono consulenze di 70, 80, 100 pagine l’una, quindi parliamo di un lavoro mastodontico e molto serio”. “Ci sentiamo forti su tutto“, ha dichiarato il legale a Dentro la Notizia.

Il punto sulle indagini

Inevitabilmente, la settimana in corso si rivela fondamentale per l’indagato e per la sua difesa. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio, decisione che ora spetta al gip del Tribunale di Pavia. Nel frattempo, come anticipato, il pool difensivo di Sempio è pronto a presentare una documentazione ricca e dettagliata con elementi che allontanerebbero l’indagato dalla scena del delitto di Garlasco.

C’è, inoltre, il giallo delle contro-analisi sul Dna condotte nel 2007 dal Ris. Analisi che, secondo i pm di Pavia, avrebbero dato esito negativo ma che non sarebbero mai comparse tra gli atti. Il giallo riguarda anche le email che Garofano scambiò con i suoi colleghi nel 2008. L’ipotesi è che nella prima inchiesta vi fosse una volontà di indirizzare le indagini verso Alberto Stasi, specialmente sui pedali della sua bicicletta. Un esito negativo sul Dna di quei pedali, in poche parole, avrebbe escluso Stasi dal delitto di Garlasco.

Gli inquirenti ora si interrogano su chi sapesse di quelle contro-analisi e su quanto fosse a conoscenza l’allora pm della Procura di Vigevano, Rosa Muscio, che in un ormai noto interrogatorio incalzò Stasi sulla presenza di sangue sui pedali della bicicletta.