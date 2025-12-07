Garlasco, Andrea Sempio non si farà più interrogare dai pm: il motivo spiegato dall'avvocato Cataliotti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nuova svolta sul caso Garlasco: Andrea Sempio non sarà più interrogato dai pubblici ministeri fino alla chiusura delle indagini. Lo ha chiarito il suo avvocato, Liborio Cataliotti. “Così prevede il codice”, ha affermato l’avvocato. La difesa, inoltre, non chiederà una perizia sull’impronta 33, almeno finché non arriveranno gli esiti della nuova analisi Bpa sulle tracce ematiche.

Garlasco, Andrea Sempio non si farà più interrogare

Ci sono nuovi sviluppi nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia, non si farà più interrogare dai pm.

Questo nuovo stop agli interrogatori proseguirà fino alla chiusura delle indagini.

In foto l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali di Andrea Sempio

A comunicare questa decisione è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, che fa parte del team difensivo di Sempio.

Il motivo secondo l’avvocato Liborio Cataliotti

L’avvocato Cataliotti ha spiegato nel dettaglio la decisione presa da Andrea Sempio.

“Così prevede il codice, un vantaggio che vogliamo custodire gelosamente”, ha detto l’avvocato, come riportato dal quotidiano La Provincia Pavese.

“Sempio non parlerà con i magistrati perché al momento non è ancora svelata la linea dell’accusa”, ha proseguito il legale. Sempio non desidera dunque fornire ulteriori dichiarazioni fino a quando tale linea non verrà chiarita.

Niente perizia sull’impronta 33: “Non ha senso”

Secondo le informazioni fornite da Cataliotti, inoltre, la difesa di Andrea Sempio non chiederà una perizia sulla tanto discussa impronta 33.

L’impronta venne trovata sul muro in cima alle scale della cantina dove Chiara Poggi fu trovata morta, ma non fu ritenuta utile dai Ris, a causa degli esiti negativi dei test.

“Non ha senso chiedere una perizia su questa impronta prima che ci vengano comunicati gli esiti della nuova analisi Bpa”, ha fatto sapere l’avvocato.

Si attende dunque il risultato degli studi sulle tracce ematiche repertate nella scena del crimine, studio che rientra nell’ambito degli accertamenti previsti nell’incidente probatorio.