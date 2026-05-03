Garlasco, Andrea Sempio "ossessionato" da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede: "Non l'ha mai cercata"
I genitori di Chiara Poggi respingono la tesi della Procura su Andrea Sempio: "Mai cercata al telefono, ricostruzione irreale. Prove inchiodano Stasi"
Nonostante la nuova accelerazione della Procura di Pavia, la famiglia di Chiara Poggi mantiene una posizione di netto scetticismo nei confronti del coinvolgimento di Andrea Sempio. Giuseppe Poggi e Rita Preda, genitori della vittima, restano fermamente convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, l’unico condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Garlasco.
- La famiglia Poggi non crede all'ossessione di Sempio
- Le prove contro Stasi
- Il "gratuito sciacallaggio" su Garlasco
La famiglia Poggi non crede all’ossessione di Sempio
Attraverso i propri legali, la famiglia – come riporta Il Messaggero – definisce “assolutamente fantasiosa” la dinamica del delitto ipotizzata dagli inquirenti, che vede nel 38enne di Garlasco un assassino spinto da una presunta ossessione per la ragazza.
Secondo gli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, che assistono i Poggi, la ricostruzione della Procura non reggerebbe a un’analisi logica elementare:
- L’assenza di contatti: Se Sempio fosse stato “ossessionato” da Chiara, appare inspiegabile il motivo per cui non l’abbia mai cercata sul cellulare in tanti anni.
- Il momento del delitto: Viene ritenuto improbabile che l’uomo abbia scelto di recarsi nella villetta proprio nei giorni in cui Chiara conviveva stabilmente con il fidanzato Alberto.
- L’accoglienza in pigiama: I legali mettono in dubbio che Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama a un conoscente come Sempio la mattina del 13 agosto.
Le prove contro Stasi
Per i legali della parte civile, il tentativo di scagionare Stasi continua a scontrarsi con prove giudicate insuperabili, come la falsità del racconto del fidanzato e l’occultamento della famosa bicicletta nera da donna con la sostituzione dei pedali.
L’esito degli accertamenti tecnici più recenti avrebbe inoltre confermato che le tracce rinvenute in cucina e tra i rifiuti sono riferibili esclusivamente a Chiara e ad Alberto.
“Si ha l’impressione che non sia stato trovato alcun elemento significativo nei confronti di Sempio“, spiegano i legali, definendo la nuova inchiesta come una costruzione “a tavolino” che ignora dati processuali già acquisiti.
Il “gratuito sciacallaggio” su Garlasco
La famiglia Poggi, che si trova in una posizione “innocentista” verso Sempio non per pregiudizio ma per fedeltà agli atti processuali, auspica che la chiusura delle indagini ponga fine a quello che definiscono un “gratuito sciacallaggio“.
Se la difesa di Stasi ritiene di avere elementi solidi, concludono i legali, dovrebbe proporre un’istanza di revisione nelle sedi giuste invece di alimentare il dibattito nelle trasmissioni televisive.
Al momento, il dato certo per i genitori rimane la sentenza passata in giudicato, mentre le accuse verso l’amico del figlio Marco non hanno ancora ricevuto alcun vaglio giudiziario.