Garlasco, Andrea Sempio parla dopo l'incidente probatorio: "Serve un mostro, contro di me una tifoseria"

Andrea Sempio, l’intervista esclusiva

Ormai da tempo al centro dell’attenzione mediatica, Andrea Sempio ha deciso di rilasciare un’intervista esclusiva a "Quarto Grado", tornando a parlare del proprio coinvolgimento indiretto nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Al centro delle sue dichiarazioni c’è innanzitutto la questione del profilo genetico parziale e degradato, emerso sotto le unghie della vittima e oggetto di nuove analisi nel filone riaperto dell’indagine.

Sempio ha spiegato di aver accolto con sollievo la conclusione degli accertamenti sul Dna, sottolineando come questa fase si sia protratta per molti anni.

"Sono contento che sia arrivata questa giornata" ha spiegato "meno male che finalmente l’abbiamo risolta. "In questi giorni in cui si è stati a Roma, noi abbiamo passato ore a riguardare tutte le immagini della scena del delitto: è stato un lavoro anche abbastanza pesante, non è stato un gran bel momento".

Il Dna e l’ipotesi della contaminazione

Riguardo alla compatibilità genetica ipotizzata, Sempio ha ribadito una posizione già espressa in passato: secondo lui, una traccia riconducibile a un’aggressione diretta dovrebbe essere più netta e definita, mentre nel caso in esame si parla di un profilo debole, frammentato e degradato.

Per questo motivo, ha più volte sottolineato come l’ipotesi di una contaminazione involontaria gli sembri più plausibile: tra gli esempi citati, Sempio ha elencato numerosi oggetti di uso comune che potrebbero spiegare un trasferimento accidentale di Dna.

"Può essere la Playstation, ma anche proprio oggetti di uso comune" ha chiarito. "Può essere qualunque altra cosa. Può essere il corrimano della scala, può essere che sei andato in bagno e hai toccato la maniglia della porta, può essere che hai toccato la porta spingendola, può essere qualunque cosa".

Il rapporto con Stasi

Andrea Sempio ha spiegato anche perché non fosse presente in aula, chiarendo che la sua partecipazione non era prevista né necessaria e che una sua presenza avrebbe potuto solo alimentare confusione mediatica, anche alla luce della presenza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio.

Rispondendo a chi ipotizza una "ossessione" nei confronti di Stasi, Sempio ha negato con decisione. "In realtà nei miei diari so di aver scritto qualcosa quando Alberto Stasi si era presentato sui media" ha precisato. "Io non credo ci siano elementi tali da dire che è un’ossessione per Stasi".

La pressione mediatica del caso Garlasco

Nel corso dell’intervista, inoltre, Sempio ha parlato apertamente delle conseguenze personali di questa nuova esposizione. "Ovviamente ci sono forze che ce la stanno mettendo tutta per, diciamo, abbattermi" ha osservato.

"Io credo che, come ho già ho già detto, se non verrà fuori un appiglio forte tecnico, allora bisognerà creare il mostro" ha accusato. "C’è una tifoseria ormai schierata che ce l’ha con me. Parlo di proprio di pubblico, parlo di persone, non parlo di inquirenti. C’è proprio una parte che ormai è schierata come in una partita di calcio, ce l’hanno con me e via".

Sempio ha poi dichiarato di sentirsi colpito non tanto dagli insulti, quanto dalla delusione nel vedere persone infastidite da eventuali elementi a lui favorevoli. "Ho proprio visto persone dispiaciute che ci fosse qualcosa magari a mio favore. Il resto, insulti o che, possono sparare tutto quello che vogliono: non mi tocca".

Infine, ha confermato di mantenere un rapporto di amicizia con Marco Poggi, fratello di Chiara, con cui si sente regolarmente. "Assolutamente sì, ci siamo sentiti non molto tempo fa, due o tre settimane. Noi ci sentiamo spesso, ogni volta c’è uno scambio significativo tra due amici".