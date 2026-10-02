Garlasco, Andrea Sempio parla dopo la chiusura delle indagini: "Non credo ci siano elementi per un processo"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Andrea Sempio ha parlato per la prima volta dopo la chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco, avvenuta lunedì 28 settembre. Secondo lui non ci sarebbero gli elementi per andare a processo, ma in caso contrario si è detto pronto ad affrontarlo.

Andrea Sempio non crede che andrà a processo

Andrea Sempio è stato intervistato da Quarto Grado dopo la chiusura delle indagini.

Un estratto è stato mandato in onda da Dentro la Notizia poche ore prima della trasmissione di Rete 4 (entrambi i programmi sono condotti da Gianluigi Nuzzi):

Sempio ha detto che “non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di andare a giudizio, l’affronteremo”.

Sull’impronta 33 a lui attribuita, che rientra tra le varie accuse mosse dalla Procura nei suoi confronti, ha risposto così: “A noi non serve sapere cosa potrebbe non essere, cosa non si può escludere. Devi avere la certezza. C’era la traccia sul muro? Sì. È stata analizzata? Sì. C’era del sangue? No. Fine. Per come la vedo io, la questione finisce lì”.

Secondo la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, è plausibile che il piede di Sempio (numero 44) calzasse con quello dell’impronta Frau a pallini (numero 42): “Se tu avessi trovato a casa di Sempio una scarpa riconducibile a quella, magari sporca di sangue, è un conto. Ma finché dici che è compatibile… va bene, e quindi? Non hai comunque un elemento vero che ti collega”.

La previsione di Lovati sulla richiesta di revisione

Nel corso di Dentro la Notizia, Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, ha poi previsto che ci sarà la revisione per il processo di condanna nei confronti di Alberto Stasi: “La stiamo aspettando da un anno e mezzo, non so cosa manca ancora. Si corra velocemente, io ero convinto dall’inizio”.

Nel frattempo, Adnkronos ha reso noto che la Procura di Pavia avrebbe inviato alla Procura Generale di Milano altri atti depositati con la seconda chiusura delle indagini su Sempio proprio per valutarli nell’ottica di un’eventuale richiesta di revisione della sentenza nei confronti di Stasi.

I primi documenti e le ultime ombre legate ai dati grezzi conservati dai Ris di Parma sono sul tavolo della procuratrice generale Francesca Nanni e della sua vice, Lucilla Tontodonati.