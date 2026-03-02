Garlasco, Andrea Sempio replica sullo scontrino e attacca chi lo accusa: "Fatto io, le altre sono balle"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Sempio ribadisce che lo scontrino del parcheggio, usato come alibi nel delitto di Garlasco, sarebbe opera sua, e smentisce le versioni diverse prodotte da ipotetici testimoni e le indiscrezioni in merito. Nella nuova intervista televisiva a “Quarta Repubblica”, Sempio afferma inoltre di non cambiare versione rispetto alla nuova perizia di Cristina Cattaneo.

La verità di Andrea Sempio sullo scontrino

Nuove dichiarazioni televisive di Andrea Sempio sul caso del delitto di Garlasco, rilasciate durante un’intervista esclusiva per la trasmissione di Rete4 “Quarta Repubblica”, condotta da Nicola Porro.

Sempio è tornato a parlare dello scontrino del parcheggio che, all’epoca, consegnò agli inquirenti come prova della sua presenza altrove nelle ore dell’omicidio di Chiara Poggi.

ANSA

“Ribadisco, quello scontrino l’ho fatto io” ha affermato con decisione, respingendo categoricamente le ricostruzioni secondo cui il documento fiscale sarebbe stato consegnato da terzi o addirittura costruito a posteriori. “Testimoni che dicono che me l’hanno dato, che sanno, che me l’ha passato qualcun altro, li vorrei vedere. Se ci sono, dicono balle”.

Garlasco, le indiscrezioni e l’alibi

Il riferimento è alle diverse indiscrezioni che negli anni hanno circolato sull’alibi, con versioni contrastanti. Secondo Sempio, nel tempo si sarebbero susseguite narrazioni tra loro incompatibili: prima un testimone, poi la pista del vigile del fuoco, successivamente l’ipotesi di uno scontrino falso, quindi di nuovo autentico, fino alla voce più recente che parlerebbe di un familiare.

“Anche questo discorso della persona che è stata sentita due volte, per me è una delle tante indiscrezioni che girano” ha precisato. “Il punto è, come vi ho detto, che quello scontrino l’ho fatto io”.

Le telefonate mancate e il viaggio a Vigevano

Alla domanda sul perché non abbia chiamato Marco Poggi né l’amico Biasibetti dopo aver saputo dell’omicidio, Sempio ha risposto in modo diretto: “Non ho chiamato il Marco, perché in quella situazione non sapevo cosa dire, è vero, non ho chiamato neanche Biasibetti, è vero, non c’è una ragione particolare, semplicemente non abbiamo chiamato né io né gli altri, ma non c’è un motivo”.

Sul mancato utilizzo del telefono durante il presunto viaggio a Vigevano, Sempio ha spiegato di non ricordare se lo avesse usato o meno, ma all’epoca furono acquisiti solo i dati delle celle di Garlasco, quindi eventuali chiamate ricevute altrove non sarebbero emerse.

Riguardo a un’intercettazione in cui dice al padre di non aver dato “una risposta perfetta” sul telefono, ha chiarito che inizialmente disse di non ricordare se lo avesse con sé, ma successivamente, ripercorrendo la giornata, si rese conto di averlo. Altro aspetto controverso è quello del libro, che Sempio sarebbe andato a cercare ma che oggi non ricorda. “Capisco che la cosa possa generare dei dubbi. Se me lo ricordassi non avrei problemi a parlarne”.

Il rapporto con Chiara e l’impronta 33

Sul punto che considera centrale nella sua vicenda giudiziaria, Sempio ha affermato che la perizia Albani avrebbe escluso l’utilizzabilità del dato genetico, contestando la validità probatoria di quel materiale.

Sempio ha poi negato qualsiasi rapporto personale con Chiara Poggi: “L’avrò vista penso meno di dieci volte nella mia vita. Non c’è mai stato un dialogo tra me e lei, un discorso o qualcosa di simile”.

Sull’impronta attribuita a lui nella cantina, ha chiarito di essere sceso lì solo poche volte e che si trattava di un’area normalmente frequentata. Ha sottolineato dunque tre aspetti: non si tratta di un’impronta insanguinata, non sarebbe certamente attribuibile a lui (secondo la sua consulenza) e la ricostruzione secondo cui si sarebbe appoggiato come l’assassino gli appare illogica rispetto alla conformazione della scala.

La perizia di Cristina Cattaneo

L’intervista ha affrontato anche il tema della nuova perizia attribuita alla dottoressa Cristina Cattaneo, che secondo alcune anticipazioni potrebbe rivedere l’orario della morte, elemento cruciale nella ricostruzione dei fatti. Sempio, tuttavia, non è entrato nel merito tecnico della consulenza e ha ribadito la propria posizione: “Io ho raccontato quello che ho fatto quella giornata, l’orario può cambiare come vuole, io ho detto come è andata, non cambio versione”.

A una domanda diretta sulla possibile condanna ingiusta di Stasi per il delitto di Garlasco, Sempio ha risposto “Non lo so”. Ma ha aggiunto una riflessione sul piano mediatico: Anche lui ai tempi, prima ancora di essere condannato, ha vissuto la gogna mediatica e il fatto di essere additato come colpevole. È una cosa che non dovrebbe succedere in ogni caso, anche se poi, nel tempo, c’è stata la sua condanna”.