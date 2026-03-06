Garlasco, Andrea Sempio ricostruisce la sua mattina del delitto e torna su messaggi e squilli agli amici

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo essere stato a Vigevano passò a casa della nonna, e in quel giorno gli inquirenti hanno rilevato “un intenso scambio di messaggi e squilli con gli amici”. A Quarto Grado Andrea Sempio chiarisce questi dati sulla mattina del delitto di Garlasco, e in merito alle telefonate precisa: “Sì, ma i giorni precedenti com’erano? Cioè, nessuno ha mai pensato a quella cosa lì”.

Cosa fece Andrea Sempio la mattina del delitto di Garlasco

Nella puntata di Quarto Grado di venerdì 6 marzo, scrive Il Messaggero, Andrea Sempio ripercorre ciò che ha fatto la mattina del 13 agosto 2007. È noto che l’amico di Marco Poggi, allora 19enne, è andato a Vigevano.

Quella mattina la libreria di Vigevano “l’ho trovata chiusa”, quindi ha fatto “un rapido giro della piazza” ed è rientrato a Garlasco dove ha fatto visita alla nonna per “una mezz’oretta”.

Mentre si trovava in casa della nonna ha ricevuto una chiamata dalla madre “che mi richiamava a casa per mangiare“. Sempio sottolinea che questa versione è stata confermata dalla stessa nonna.

“Io l’ho invitato a restare, ma lui non sta mai a mangiare da me”, aveva detto agli inquirenti.

Le telefonate con gli amici

Un altro nodo per gli inquirenti è il traffico telefonico di quella mattina, sia tra le utenze mobili di Sempio e degli amici sia verso il telefono fisso di casa Poggi.

L’indagato sottolinea che gli inquirenti parlano di “un intenso scambio di messaggi e squilli con gli amici”, e spiega che “ai tempi non c’erano WhatsApp o altre app, quindi quello che c’era erano appunto i messaggi e gli squilli“. Poi si domanda: “Sì, ma i giorni precedenti com’erano?”, perché “non so quanto quella mattinata possa essere considerata anomala rispetto al resto”.

La teoria di Massimo Lovati

Oggi, anche se non fa più parte della difesa dell’indagato, Massimo Lovati insiste nel definire l’omicidio di Chiara Poggi come un’esecuzione da parte di un’organizzazione criminale, decisa a mettere a tacere la ragazza con l’ingaggio di un sicario.

Ciò sarebbe dimostrato anche dalle lesioni presenti sulle palpebre della vittima: “Tu non dovevi guardare, per questo ti ferisco sulle palpebre”. Un dettaglio, questo, che gli inquirenti avrebbero sempre ignorato.